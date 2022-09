Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Karibischer Inselstaat will unabhängig werden - Ärger mit London droht

Von: Patrick Mayer

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. ist auf der Reise nach London. Währenddessen möchte sich ein karibischer Inselstaat nach dem Tod der Königin von Großbritannien lossagen. Der News-Ticker.

Update vom 11. September, 22.15 Uhr: Mit Anne, Edward und Andrew nahmen drei Kinder der verstorbenen Queen Elizabeth II. den Sarg mit dem Leichnam der Königin Palace of Holyroodhouse in Edinburgh entgegen. Charles III., der älteste Sohn und neue König, wird am Montag anreisen und am Gedenkgottesdienst teilnehmen.

Auch in Schottland, das unter der aktuellen Regierung Abspaltungsgedanken hegt, war King Charles III. am Sonntag proklamiert worden. Zehntausende Bürger säumten indes die Straßen, als die sterblichen Überreste vom Schloss Barmoral nach Edingburgh gebracht wurden.

Leichnam in Edinburgh: Schottische Bürger können Abschied von Queen Elizabeth II. nehmen

Update vom 11. September, 20.15 Uhr: Der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. ist am Sonntag am Palace of Holyroodhouse in Edinburgh angekommen. Zuvor hatte der Konvoi in mehr als sechs Stunden im Schritttempo die sogenannte Royal Mile von Schloss Barmoral in die schottische Hauptstadt zurückgelegt.

Am Montag geht es weiter zur nahegelegenen St. Giles Cathedral, wo ein Gottesdienst gehalten wird. Und wo der Sarg anschließend für 24 Stunden liegen wird, damit die Bürger Edinburghs Abschied von ihrer Königin nehmen können. Am Mittwoch, so der Plan, soll der Sarg nach London überführt werden.

Am Palace of Holyroodhouse angekommen: Der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. steht am Sonntag und Montag in Edinburgh. © IMAGO / UPI Photo

Update vom 11. September, 19.50 Uhr: Der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. ist an diesem Sonntag von der königlichen Sommerresidenz Schloss Balmoral nach Edinburgh gebracht worden. Schon am Nachmittag hatte der Konvoi mit dem Leichenwagen die Küstenstadt Dundee erreicht, um kurz vor 18 Uhr kam er dann in der schottischen Hauptstadt an.

In Edinburgh sollen die Einwohner Anfang der Woche die Gelegenheit haben, sich am aufgebahrten Sarg von der Monarchin zu verabschieden, bevor dieser am Mittwoch nach London transportiert wird.

Charles III. in Schottland zum König ausgerufen: Proklamationen auch in Wales und Nordirland

Update vom 11. September, 19.40 Uhr: Charles III. ist an diesem Sonntag auch in Schottland zum König ausgerufen worden, nachdem seine Proklamation zum König am Samstag im englischen London erfolgt war.

Der sogenannte Lord Lyon Kings of Armes verlas die Proklamation für das schottische Volk in Edinburgh. Er erklärte: „Gott schütze den König.“ Es folgten mehrere Salutschüsse. Auch im walisischen Cardiff und im nordirischen Belfast wurden die regionalen Proklamationen des Nachfolgers von Queen Elizabeth II. abgehalten.

Nach Tod von Königin Elizabeth II.: Karibischer Inselstaat will unabhängig werden - Ärger mit London droht

Erstmeldung vom 11. September: München/London/Edinburgh - Die Sandstrände sind paradiesisch fein und weiß, das Meerwasser ist malerisch azurblau. Antigua und Barbuda ist ein beliebtes Urlaubsziel in der Karibik. Und der Inselstaat mit seinen knapp 100.000 Einwohnern ist eines von 14 Ländern aus dem Commonwealth, in denen Queen Elizabeth II. Staatsoberhaupt war. Nach dem Tod der Königin will Antigua und Barbuda laut seines Regierungschefs jetzt unabhängig werden.

Bereits bei einem Besuch von Edward, Earl of Wessex - dem jüngsten Sohn Elizabeth‘ und Bruder des neuen King Charles III. - und dessen Frau Sophie am 26. April hatte Premierminister Gaston Browne erklärt, dass Königin Elisabeth II. zwar Staatsoberhaupt sei, aber dass es der Wunsch der Bevölkerung sei, dass das Land eines Tages eine Republik werde. Außerdem forderte er „ausgleichende Gerechtigkeit“ für die „Grausamkeiten, die (sich) während des Kolonialismus und der Sklaverei“ in der Vergangenheit ereignet hätten.

Nach Tod von Queen Elizabeth II.: König Charles III. ist jetzt Staatsoberhaupt in 14 Ländern

König Charles III. war am Samstag in einer Zeremonie in der Hauptstadt St. John‘s zwar als neues Staatsoberhaupt bestätigt worden. Doch kurz darauf sagte Premier Browne dem britischen Sender ITV, er wolle innerhalb von drei Jahren eine Volksabstimmung abhalten.

Schon 1628 war Barbuda in britischen Besitz gelangt, wenige Jahre später wurde Antigua durch britische Siedler kolonialisiert. 1784 hatte Großbritannien auf der Inselgruppe einen Flottenstützpunkt gebaut.

Malerisch in der Karibik gelegen: der Inselstaat Antigua und Barbuda. © IMAGO / robertharding

Antigua und Barbuda in der Karibik: Inselstaat will jetzt Unabhängigkeit vom britischen Königshaus

1956 erhielten Antigua und Barbuda vom britischen Königshaus den Status einer eigenständigen Kolonie, 1981 erlangte die Insel schließlich ihre Unabhängigkeit, blieb aber Teil des britischen Commonwealth. „Das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber dem Monarchen zu tun“, sagte Browne. „Es ist der finale Schritt, um den Kreis der Unabhängigkeit zu vollenden und zu einer wirklich souveränen Nation zu werden.“ Bislang hatte sich London diesem Wunsch verwehrt. Droht jetzt Ärger? 2021 war der Inselstaat Barbados weiter südlich in der Karibik bereits eine Republik geworden.

