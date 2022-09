König Charles III. tritt Queen Elizabeths II. Erbe an: Krönung noch Monate entfernt?

Mehr als 70 Jahre lang hat Prinz Charles auf den Thron gewartet, nun muss er als König Charles III. große Fußstapfen ausfüllen. Queen Elizabeths II. Tod läutet eine neue Ära ein. Das will Charles auch bei seiner Krönung deutlich machen.

London – Der Tod von Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren hat das Leben des früheren Kronprinzen Charles (73) von einem auf den anderen Moment verändert. Aus Prinz Charles ist König Charles III. geworden, der von seiner geliebten Mutter Abschied nehmen und zugleich seiner neuen Rolle als Regent gerecht werden muss.

Nach Queen Elizabeths II. Tod: König Charles III. ist Großbritanniens neues Staatsoberhaupt

Was Queen Elizabeth II. nach dem Tod ihres König George VI. (56, † 1952) am 6. Februar 1952 durchmachen musste, erlebt nun auch ihr ältester Sohn. Die Trauer um ein geliebtes Familienmitglied wird überschattet von einem neuen Amt, das zahlreiche Termine, Auftritte und Pflichten mit sich bringt. In seiner ersten Ansprache als König richtete sich Charles III. mit emotionalen Worten an sein Volk, am Samstag (10. September) wird er im Londoner St James‘ Palace offiziell zum König ausgerufen.

Die feierliche Krönung, die Charles Amtsantritt schließlich vor den Augen der Weltöffentlichkeit besiegelt, könnte allerdings noch länger auf sich warten lassen. Der Palast hat den genauen Termin noch nicht bekannt gegeben, eine monatelange Planungsphase, die bis in das nächste Jahr reicht, ist nicht ausgeschlossen. Zwischen der Thronbesteigung (6. Februar 1952) und Krönung von Queen Elizabeth II. (2. Juni 1953) lagen ganze 16 Monate.

Queen Elizabeths II. Krönung ist kein Vorbild: König Charles III. will eigenen Weg gehen

An der prunkvollen Zeremonie seiner Mutter in der Westminster Abbey, die drei Stunden dauerte und „TimeOut“ zufolge sage und schreibe rund 1,8 Millionen Euro (entspricht heute ca. 55 Millionen Euro) verschlungen hat, wird sich Charles wohl kein Beispiel nehmen. Palast-Quellen zufolge soll sich der 73-Jährige einen kleineren und günstigeren Gottesdienst wünschen.

Die intimere Krönungszeremonie soll Charles‘ Wünsche einer schlankeren Monarchie widerspiegeln. Der Nachfolger von Queen Elizabeth II. will laut Medienberichten eine „abspeckte“ Königsfamilie etablieren, die den König, seine Gattin Camilla sowie Kronprinz William (40) und Kate Middleton (40) in den Fokus rückt. Im Zuge dessen müssen sich Harry (37) und Meghans (41) Kinder womöglich von ihren jüngste gewonnenen Titel „Prinz“ und „Prinzessin“ trennen. Verwendete Quellen: timeout.com, royal.uk

