Das wurde nicht im TV gezeigt: König Charles III. nach erster Ansprache den Tränen nahe

Von: Jonas Erbas

König Charles III. wandte sich in einer Ansprache am Freitag zum ersten Mal nach dem Tod von Queen Elizabeth II. an das Volk. Sein Verlust sei von „tiefer Trauer“ geprägt, so der Monarch. Wie aufgewühlt der 73-Jährige tatsächlich ist, zeigt ein Blick hinter die Kulissen.

London – Der Tod von Queen Elizabeth II. († 96, 2022) trifft das britische Königshaus mitten ins Herz, insbesondere ihr Sohn und Thronfolger König Charles III. (73) erlebt derzeit von Trauer geprägte Tage. Als neues Oberhaupt der Royals wandte sich der 73-Jährige am Freitag (9. September) erstmals in seiner neuen Funktion an das Volk, doch während die Fernsehansprache bereits erahnen ließ, was in dem Monarchen vorgeht, belegen Bilder abseits der Kamera, wie tief der Schmerz wirklich sitzt.

König Charles III. hält nach Queen Elizabeths III. Tod erste Ansprache – Monarch ringt mit Gefühlen

Er verspüre „tiefe Trauer“, offenbarte König Charles III. in seiner Rede an die Nation, die der Monarch – angesichts des Ablebens von Queen Elizabeth II. – am Freitag im Buckingham Palace hielt. Er wolle dem Vorbild seiner Mutter folgen und ein Leben im Dienste der Nation führen, so der 73-Jährige: „Und wie die Queen selbst mit solch unerschütterlicher Hingabe, verpflichte auch ich mich jetzt für die übrige Zeit, die Gott mir gewährt, die konstitutionellen Prinzipien im Herzen unserer Nation hochzuhalten.“

In „tiefer Trauer“ wandte sich König Charles III. nach dem Tod von Queen Elizabeth II. an das Volk. Abseits der Kamera war dem Monarchen ganz deutlich anzusehen, wie tief der Schmerz über den Verlust seiner Mutter sitzt (Fotomontage) © Screenshot/TikTok/The Royal Family Channel & Xinhua/Imago

Die Fernsehbilder, die inzwischen um die ganze Welt gingen, zeigten den Thronfolger ungewohnt emotional. Neben ihm stand ein Foto der verstorbenen Königin, an die ihr erstgeborener Sohn ebenfalls gefühlvolle Abschiedsworte richtete: „Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und für all die Nationen, denen du so fleißig gedient hast in all den Jahren.“

König Charles III. nach TV-Ansprache fast in Tränen – Queen Elizabeth II. hinterlässt ihm großes Erbe

Doch erst ein Blick hinter die Kulissen zeigte, wie schwer sich König Charles III. aktuell noch damit tut, den Tod seiner geliebten Mutter zu verkraften: Bilder, die direkt nach der TV-Ansprache entstanden und dementsprechend nicht mehr im Fernsehen zu sehen waren, zeigen, wie der 73-Jährige mit den Tränen kämpft. Traurig blickt der Monarch mehrfach zu Boden und gibt sich größte Mühe, die Fassung zu bewahren.

Angesichts des gigantischen Erbes, das Queen Elizabeth II. als respektierte Staatsfrau und liebende Mutter dem neuen König hinterlässt, sind diese Szenen nur allzu verständlich. Aufheiterung gab es für den 73-Jährigen dafür bei seiner umjubelten Ankunft am Buckingham Palace: Eine fremde Frau drückte König Charles III. dort sogar einen Kuss auf die Wange. Verwendete Quellen: tiktok.com/@royalfamilychannel, bbc.com/news

