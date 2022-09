„Unmoralisch und blasphemisch“: Russland wütet wegen Ausschluss von Trauerfeier für Queen

Queen Elizabeth II. und der russische Präsident Wladimir Putin © Fiona Hanson/PA Pool/AP/dpa

Auf der Trauerfeier von Queen Elizabeth II. wird kein russischer Vertreter anwesend sein. Der Kreml reagiert daraufhin wütend und kritisiert die Entscheidung.

Moskau - Moskau hat sich über die „unmoralische und blasphemische“ Entscheidung Londons beschwert, keinen Vertreter Russlands zur Trauerfeier für Königin Elizabeth II. einzuladen. Die britische Regierung versuche „die nationale Tragödie, die die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt hat“, für „geopolitische Zwecke zu nutzen, um Rechnungen mit unserem Land zu begleichen“, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag.

Trauerfeier der Queen: Russland poltert gegen London

Dieser Versuch sei „zutiefst unmoralisch“ und „blasphemisch“, weil er das Gedenken an Elizabeth II. beschädige, kritisierte Sacharowa. Sie warf London vor, den russischen Militäreinsatz in der Ukraine als „Vorwand“ zu nutzen, um Russland von der Trauerfeier auszuschließen.

Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Die Trauerfeier für die Queen mit Staatsgästen aus aller Welt findet am Montag in der Westminster Abbey statt. Zu den geladenen Gästen gehören mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter. Russland, Belarus, Nordkorea und Myanmar erhielten keine Einladung.

Russland und Großbritannien: Die Lage ist angespannt

Die Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien sind schon seit Jahren extrem angespannt. Für Spannungen sorgte insbesondere die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter in England im Jahr 2018. Zudem gilt England als einer der größten Unterstützer der Ukraine im eskalierten Ukraine-Konflikt. (AFP)