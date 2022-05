Queen Elizabeth wird von Urenkeln geehrt: Großes Finale bei Reitturnier

Von: Larissa Glunz

Queen Elizabeth II. wird bei der „Royal Windsor Horse Show“ mit einer Parade geehrt, in der auch ihre Urenkel mitwirken. © i-Images/Imago

Wenn Queen Elizabeths geliebtes Reitturnier ruft, lässt sich der royale Nachwuchs nicht zweimal bitten. Die Urenkel der Monarchin planen offenbar einen einzigartigen Auftritt.

Windsor – Dank Queen Elizabeths II. (96) Platinjubiläum, das in ganz England zelebriert wird, hält der royale Terminkalender der britischen Königsfamilie in diesem Jahr ein Highlight nach dem anderen bereit. Ein besonderer Auftritt der jüngsten Royal-Generation soll zum Programm der „Royal Windsor Horse Show“ gehören.

Queen Elizabeth hat als echte Pferdenärrin vermutlich schon vor Monaten ihre persönliche Einladung zu dem großen Pferdesport-Event erhalten. Bei der „Royal Windsor Horse Show“ zeigen Springreiter, Kutschenfahrer & Co. auf dem Gelände von Schloss Windsor ihr Können, auch die Royals sind gern gesehene Gäste. In diesem Jahr stehen die Wettbewerbe ganz im Zeichen des Thronjubiläums 2022 der Queen, geehrt wird die Ausnahmekönigin unter anderem mit einer Jubiläumsparade. Wie Royal-Korrespondentin Roya Nikkhah verrät, wirft die Parade „A Gallop through History“ (dt.: „Ein Galopp durch die Geschichte“) einen Blick zurück auf die lange Regentschaft von Queen Elizabeth II.

Zum Finale des Festzugs sollen die Urenkel der Monarchin in einer Kutsche Platz nehmen – der erste gemeinsame Auftritt der Mini-Royals. Neben den Cambridge-Sprösslingen Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), die auch bei den Feierlichkeiten im Juni eine wichtige Rolle übernehmen, sollen auch Savannah (11) und Isla (10) Philips mit von der Partie sie.