Queen Elizabeths süßes Handtaschen-Geheimnis: Royals-Koch enthüllt nun Details

Von: Larissa Glunz

Queen Elizabeths Koch plaudert aus dem Nähkästchen: Wenn die Monarchin unterwegs ist, muss ihre Handtasche als königliche Keksdose herhalten.

London – Queen Elizabeth II. (96) hat während ihrer 70-jährigen Regentschaft schon unzählige Trips und Ausflüge unternommen und tausende Kilometer zurückgelegt. Den passenden Reiseproviant hat die britische Monarchin natürlich auch immer mit im Gepäck. Bekommt die Queen plötzlich eine Heißhungerattacke, greift sie kurzerhand in ihre Handtasche.

Queen Elizabeths süßes Geheimnis: Sie versteckt Kekse in ihrer Handtasche

Die royalen Küchenchefs im Buckingham-Palast und auf Schloss Windsor haben schon so manche überraschende kulinarische Vorliebe der Regentin enthüllt. Wer hätte gedacht, dass Queen Elizabeth gerne Burger isst oder sich zum Frühstück Räucherhering gönnt? Die 96-Jährige mag allerdings nicht nur deftige Speisen, auch zu bestimmten Süßigkeiten kann sie nicht Nein sagen. Ganz oben auf Queen Elizabeths Speiseplan stehen offenbar Kekse, die ihr nicht nur morgens zum Tee serviert werden.

Kleiner Snack gefällig? Ohne Kekse in ihrer Handtasche verlässt Queen Elizabeth nicht das Haus (Symbolbild). © i-Images/Imago

Ihr aktueller Koch Stefan Pappert (44) hat der Nachrichtenagentur „dpa“ ein süßes Geheimnis anvertraut. Auf Reisen hat Queen Elizabeth II. immer Kekse in ihrer Handtasche dabei! „Wenn sie nach London fahren muss, ist ein bisschen was eingepackt. Da haben wir ein paar Cookies mit drin in der Handtasche. Da hat sie Säfte dabei und Wasser“, erklärte der königliche Koch. So kann die Monarchin problemlos eine kleine Snack- oder Trinkpause einlegen, ihre Handtasche hat sie schließlich stets griffbereit.

Queen Elizabeth: Handtasche ist ihre Allzweckwaffe

Schon seit Jahrzehnten trägt Queen Elizabeth Handtaschen aus dem Hause Launer London, zu dessen Fans auch schon ihre Mutter Queen Mum (101, † 2002) zählte. Das bewährte und praktische Lieblingsaccessoire nutzt das britische Staatsoberhaupt aber nicht nur als geheime Keksdose. Mit ihrer Handtasche soll die Queen versteckte Codes an ihr Personal senden, um beispielsweise zu signalisieren, dass sie eine Veranstaltung bald verlassen oder eine Unterhaltung beenden möchte.