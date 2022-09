Als Queen Elizabeth München verzauberte: Polizei spielte unangekündigte Bayernhymne

Von: Carina Zimniok, Dirk Walter

Queen Elizabeth am 21. Mai 1965 bei ihrer Ankunft am Münchner Hauptbahnhof. © Heinz Gebhardt/Imago

Fünf Mal hat Queen Elizabeth II. Deutschland besucht, 1965 kam sie das erste Mal nach Bayern. Damals war ganz München verliebt in die Monarchie – und eine unglaublich ausdauernde 39-jährige Lady.

München – Mai 1965, es ist eine andere Welt damals. Vietnam-Krieg, Kalter Krieg. Als Neuheit kommt in jenen Tagen der „Opel Rekord“ auf den Markt. In Deutschland regiert Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU), in Bayern Ministerpräsident Alfons Goppel (CSU), in München Hans-Jochen Vogel (SPD), damals 39 Jahre alt. Vogel, ein überzeugter Demokrat, wie er selbst sagt, verneigt sich damals vor einer gleichaltrigen, eleganten Dame: vor der britischen Königin. „Man hat natürlich Majestät gesagt“, erinnerte sich Vogel später. „In einem solchen Fall gehörte sich diese Anrede einfach.“



Deutschland huldigt einer Königin, die am Donnerstagabend verstorben ist. Ab dem 18. Mai 1965 tourt Queen Elizabeth II. elf Tage lang durch die Republik. Die Queen reist in einem Sonderzug, am 21. Mai kommt sie für einen Tag nach München. Dass es in Passau gerade ein Rekord-Hochwasser gibt, wird in der Zeitung zur Randnotiz. Die Queen besichtigt Deutschland und lässt nichts aus. Romantische Rheinfahrt, Stahlwerk-Besichtigung in Duisburg, die Mauer in Berlin. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Queen-Besuch auch ein Symbol: Deutschland ist wieder im Kreis der souveränen Staaten aufgenommen.

Queen Elizabeth II. zu Gast in München: Bayernhymne am Hauptbahnhof

Der Münchner Merkur entsendet einen Sonderberichterstatter: elf Tage gibt es Queen-Berichte auf Seite 3. Ihm entgeht nichts – beim Besuch des Verwandten Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein serviert man Möweneier und gebratene Täubchen, notiert er indigniert.

In München kommen Elizabeth II. und Prinz Philip um 10 Uhr an. Gleis 11, Ministerpräsident Goppel überreicht einen Strauß Teerosen, die Münchner wedeln mit englischen Fähnchen, die Polizei steht Spalier – und leistet sich gleich einen kleinen Fauxpas. Denn gespielt wird neben der englischen und der deutschen Nationalhymne auch die Bayernhymne. Protokollwidrig – Bundespräsident Heinrich Lübke soll „not amused“ gewesen sein.

Queen Elizabeth in München: Zeitplan gerät plötzlich ins Rutschen

Hunderttausende Münchner säumen an jenem sonnigen Mai-Tag den Straßenrand. Sie drängeln, stellen sich auf Zehenspitzen, um zu sehen, wie Elizabeth II. neben Goppel aus der offenen Mercedes-Stretch-Limousine winkt. Die Queen absolviert ein dicht gedrängtes Programm: Residenz, Alte Pinakothek, Cuvilliés-Theater, Porzellanmanufaktur. Im Garten von Schloss Nymphenburg zeigt die Olympia-Equipe zu Pferd ein Dressurprogramm. Dann geht es noch rasch auf einen Earl Grey, extra von der Insel importiert, zum Wittelsbacher-Herzog Albrecht von Bayern und seiner Gattin Maria.

Irgendwann gerät der Zeitplan ins Rutschen. Goppels Staatskanzlei meldet sich bei Oberbürgermeister Vogel. Ob der nicht mit dem Goldenen Buch, in dem sich die Queen eintragen soll, in die Staatskanzlei kommen könne. „Never ever“, antwortet Vogel. Der Termin im Rathaus findet wie geplant statt.

Queen Elizabeth II. verzaubert München – mit „dekolletiertem Abendkleid ohne Ärmel aus weißem Organza“

Höhepunkt ist am Abend ein Opernbesuch. Elizabeth erscheint „im dekolletierten Abendkleid ohne Ärmel aus weißem Organza über leuchtendem Azaleenrosa mit anliegendem Mieder und leicht angekraustem Rock“. Es gibt den „Rosenkavalier“. Die Sänger und Sängerinnen – darunter Erika Köth – huldigen der Queen. Der Sonderzug fährt erst um Mitternacht wieder ab, Richtung Schloss Salem.

Die Besichtigungstour durch Deutschland absolviert die Queen souverän. „Sie erfüllte ihre Pflichten mit einer Unermüdlichkeit, die Bewunderung verdient“, urteilt ein Kommentator im Merkur. Erst am 28. Mai verlässt die Königin auf ihrer Jacht „Britannia“ den Hamburger Hafen. Per Telegramm bedankt sie sich bei Bayern, bei Goppel für „die Liebenswürdigkeit Ihrer Bürger“. Unterzeichnet: Elizabeth.