Harry folgt nicht auf William und ein Deutscher rutscht auf der Liste vor - was Sie zur Thronfolge wissen sollten

Von: Miriam Haberhauer

Prinz Ernst August 2014 beim Eröffnungstag des Oktoberfestes. Auch er steht auf der Liste der britischen Thronfolge. © picture alliance/Tobias Hase

Das Oberhaupt der britischen Monarchie ist nach dem Tod der Queen nun Prinz Charles. Auch ein deutscher Prinz steht auf der Liste der potenziellen Thronfolger.

London – Mit dem Tod der britischen Königin ändert sich auch die Thronfolge des Königshauses. Während ihr ältester Sohn Charles III. (73) nun König wird, rückt dessen Erstgeborener Prinz William (40) auf Platz eins der Thronfolge nach. Charles Ehefrau Herzogin Camilla (75) wird damit zur „Queen Consort“, zur Gemahlin des Königs. Williams Ehefrau, Kate Middelton (40) bleibt Herzogin von Cambridge.

Williams jüngerer Bruder, Prinz Harry (37), hatte gemeinsam mit Meghan Markle (41), Herzogin von Sussex, der royalen Familie den Rücken gekehrt und wanderte nach Amerika aus. In der Thronfolge steht der Enkel der verstorbenen Königin ohnehin hinter den Kindern seines älteren Bruders.

Queen Elizabeth II. ist tot: Britische Thronfolge ändert sich - Prinz William auf Rang eins

1. Prinz William (* 1982)

2. Prinz George (* 2013)

3. Prinzessin Charlotte (* 2015)

4. Prinz Louis (* 2018)

5. Prinz Harry (* 1984)

6. Prinz Archie (* 2019)

7. Prinzessin Lilibet (* 2021)

8. Prinz Andrew (* 1960)

9. Prinzessin Beatrice (* 1988)

10. Prinzessin Sienna (* 2021)

Royals: Prinz Ernst August von Hannover: Potenzieller Queen-Nachfolger?

Weit abgeschlagen, findet sich auf der Liste potenzieller Thronfolger auch der deutsche Prinz Ernst August von Hannover. Wie Stern berichtete, stand er bis zum Tod der Queen auf Rang 450. Seine erste Ehe mit Prinzessin Caroline von Monaco (65) galt lange als Vorzeige-Ehe unter den deutschen Adelsfamilien. Doch seit einigen Jahren machte der 68-Jährige vermehrt mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Nötigung, Bedrohung von Polizisten, Psychiatrieeinweisung, Klage gegen den eigenen Sohn. Die Liste der Skandale rund um den deutschen Prinzen Ernst August von Hannover ist lang. Nach dem Tod der Queen steht der 68-Jährige erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Denn auch er ist potenzieller Thronfolger.

Gegen ihn klagte er: sein ältester Sohn Ernst August. © picture alliance/Ole Spata

Ernst August forderte Schenkung zurück

Im Jahr 2020 sorgte Prinz Ernst August gleich zweimal für Furore. Erst bedrohte er Polizisten mit einem Baseballschläger und wurde daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen. Einige Monate später nahmen ihn österreichische Beamte kurzzeitig wegen Drohung und Nötigung in Polizeigewahrsam.

Ende 2020 klagte das Familienoberhaupt der Welfen dann gegen seinen gleichnamigen Erstgeborenen Ernst August. Er hatte ihm 2004 und 2007 in vorweggenommener Erbfolge unter anderem die Marienburg, die ehemalige Sommerresidenz der Welfen geschenkt. Diese Schenkung widerrief er später wieder, um so zu verhindern, dass sein Sohn das Anwesen symbolisch für einen Euro an die öffentliche Hand abgibt. (mlh)