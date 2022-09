Chorjunge stiehlt allen die Show bei Queen-Trauerfeier – „Er ist ein Superstar“

Von: Christina Denk

Für die Queen fand in der Westminster Abbey ein Trauergottesdienst statt. Einer der Chorjungen erregte besonders die Aufmerksamkeit der Menge. Im Netz wird er als Superstar gefeiert.

London – Eigentlich sollte der Chor bei der Trauerfeier für die Queen in der Westminster Abbey nur eine begleitende Rolle spielen. Ein kleiner Junge mit kastanienfarbigem Wuschelkopf erregte allerdings besondere Aufmerksamkeit. Im Netz begeisterte der singende Chorknabe die Menschen – und stahl allen anderen doch fast die Show.

Beerdigung der Queen: Chorknabe erregt Aufmerksamkeit der Menge – „Er ist ein Superstar“

„Er ist ein Superstar“ und „Ich kann den rothaarigen Chorknaben nicht vergessen, er hat die Zeit seines Lebens“ liest man auf Twitter über den Chorknaben. Und noch viele weitere Tweets drehen sich um den Jungen. „Ich bin kein Fan von Gebeten und Chorknabengesang, auch wenn dieses rothaarige Kind sein bestes Leben lebt - das muss man ihm lassen“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin.

Der Junge hat die Zuschauer offenbar mächtig beeindruckt mit seiner Darbietung. Doch was steckt dahinter? Der Chor der Westminster Abbey sang bei der Trauerfeier für die Queen Psalmen und Lieder zur Begleitung des Gottesdienstes. Ganz vorne dabei: Der rothaarige Sänger, der sich mächtig ins Zeug legte und aus voller Inbrunst sang. Immer wieder sah er kurz zu seinem Chorleiter, um dann weiter die Melodien zu singen – mit verträumten Blick. Das begeisterte die Menge. Auch Charles war bei der Beerdigung deutlich ergriffen. Er hatte Tränen in den Augen.

Beerdigung der Queen: Elizabeth II. hatte vieles bereits geplant – der Sarg wurde vor über 30 Jahren bestellt

Der Chor der Westminster Abbey ist weltweit bekannt und besteht aus 30 Jungen und zwölf erwachsenen Sängern. Die Songauswahl soll Queen Elizabeth noch zu Lebzeiten selbst getroffen haben. Die Jungen und Männer sangen bei der Trauerfeier unter anderem„The Lord‘s my Shepherd, I‘ll not want“, das auch auf der Hochzeit der Queen mit Prinz Phillip gespielt wurde, so DailyMail.

Auch sonst hatte die Queen in vielen Bereichen ihrer Trauerfeier die Finger mit im Spiel. Ihr Sarg, der dem von Prinz Phillip in einigen Details ähnelte, wurde vor mindestens 32 Jahren in Auftrag gegeben. Eine spezielle Blei-Verkleidung wurde eingefügt und ließ ihn 300 Kilogramm wiegen. Die ausgeklügelte Planung war deutlich zu merken, denn es gab kaum einen Patzer – dafür aber Hymnen-Ärger um Harry. (chd)