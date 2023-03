Quotendesaster für Barbara Schöneberger bei ARD: „Verstehen Sie Spaß?“ chancenlos gegen ZDF

Von: Jonas Erbas

Mit Barbara Schöneberger sollte „Verstehen Sie Spaß?“ wieder in die Spur kommen, doch gegen die DFB-Elf kam man nicht an: Mehr als doppelt so viele Zuschauer sahen lieber das Testspiel Peru.

Berlin – Seit April 2022 ist „Verstehen Sie Spaß?“ fest in den Händen von Star-Moderatorin Barbara Schöneberger (49), mit der man die kultigen Unterhaltungssendung (gibt es seit 1980) in altem Glanz erstrahlen lassen möchte. Doch die Tage, in denen man mit sechs bis sieben Millionen Fernsehzuschauern Bestquoten erzielte, sind vorbei. Am Samstagabend (25. März) musste man sich im Ersten dem Schwestersender ZDF geschlagen geben, der das Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft zeigte.

Barbara Schönebergers „Verstehen Sie Spaß?“ muss gegen DFB-Elf ran – und scheitert

Mit Schlagerstar Howard Carpendale (77), dem „Notruf Hafenkante“-Duo Rhea Harder (47) und Raúl Richter (36) oder Komiker Matze Knop (48) hatte sich Barbara Schöneberger einen bunten Mix aus Gästen zu „Verstehen Sie Spaß?“ eingeladen. Doch auch das Fernsehprogramm, das parallel zu der Live-Sendung lief, konnte sich sehen lassen, darunter „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL), „30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends of Quatsch“ (ProSieben) und das DFB-Testspiel gegen Peru (ZDF).

Ausgerechnet Mittelfeldmann Joshua Kimmich (28), Neu-Nationalspieler Marius Wolf (27), Doppeltorschütze Niclas Füllkrug (30) und ihre Mannschaftskameraden waren es am Ende, die Barbara Schöneberger den Primetime-Sieg kosteten: Die DFB-Herren besiegten in Mainz nicht nur Peru mit 2:0, sondern gleichzeitig „Verstehen Sie Spaß?“ im Quotenduell. Wie dwdl.de berichtet, sahen ‚nur‘ 3,12 Millionen Zuschauer die Unterhaltungsshow (Marktanteil: 13,2 Prozent), während sich stolze 6,37 Millionen Fußballfans (Marktanteil: 25,3 Prozent) fanden – mehr als doppelt so viele also!

„Verstehen Sie Spaß?“ verliert auch gegen Vorbericht – mit Barbara Schöneberger schwanken die Quoten

Bereits zur halbstündigen Vorberichterstattung der Partie, die erst um 20:45 Uhr startete, schalteten 4,32 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 17,9 Prozent) ein – ein Wert, auf den Barbara Schöneberger und „Verstehen Sie Spaß?“ auch im Laufe des Abends nicht annähernd kamen. Die Kult-Sendung erlebte zuletzt immer wieder starke Quotenschwankungen: Während die Ausgabe im Oktober 2022 mit 3,93 Millionen Zuschauern einen durchaus ordentlichen Wert erzielte, verbuchte man im Juni 2022 mit einem Publikum von gerade einmal 2,29 Millionen Fans den absoluten Tiefstwert in der Historie der Sendung.

Mit der neusten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe kam Barbara Schöneberger nicht einmal auf die Hälfte der Zuschauer, die sich das Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Peru ansahen © Future Image/Jan Huebner/Imago

Ob die 49-jährige Moderatorin „Verstehen Sie Spaß?“ wieder auf Erfolgskurs bringen kann, bleibt abzuwarten. In der Sendung selbst sorgte sie für ordentlich Aufsehen: Barbara Schöneberger und das „Verstehen Sie Spaß?“-Team trieben es so bunt, dass „Notruf Hafenkante“-Liebling Rhea Harder die Tränen kamen. Verwendete Quellen: dwdl.de, daserste.de