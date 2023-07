Quotenduell zwischen Daniela Katzenberger und „XY gelöst“ gipfelt in bitterer Niederlage

Von: Melanie Habeck

Die neue Doppelfolge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ thematisierte die Trennung von Iris und Peter Klein. Gelang der Dokusoap damit der Sieg im Quotenkampf?

Mallorca/Mainz – Die Fans der Dokusoap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ fieberten schon lange auf die neue Doppelfolge hin, denn am Mittwochabend (5. Juli 2023) ging es um die Trennung von Iris (56) und Peter Klein (56). Doch mit der True-Crime-Reihe „XY gelöst“ hatte die RTLZWEI-Sendung starke Konkurrenz: Wer konnte das Quotenduell für sich entscheiden?

RTLZWEI gegen ZDF: Deutlicher Sieger im Quotenkampf

In den vergangenen Wochen sah sich „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ stets mit starker TV-Konkurrenz konfrontiert, so verlor die Dokusoap im Kampf um die Publikumsgunst zuletzt u.a. gegen den ZDF-Krimi. Mit der aktuellen Doppelfolge, die sich dem Beziehungsende von Iris und Peter Klein widmete, gelang dem RTLZWEI-Format nun ein Quotensprung: Während die beiden Episoden der vergangenen Woche in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen noch einen Marktanteil von 4,4 und 5,1 Prozent holte, konnte sich die Sendung laut DWDL-Zahlenzentrale am 5. Juli auf 6,5 und 7,4 Prozent steigern.

Zwar lief der Abend für „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ somit vor allem in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gut, den Tagessieg im Quotenkampf sicherte sich jedoch das ZDF. Die True-Crime-Reihe „XY gelöst“ begeisterte insgesamt 4,09 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum ab drei Jahren – in dieser Zielgruppe hatte das RTLZWEI-Format rund um Daniela Katzenberger mit 0,58 Millionen Fernsehenden deutlich das Nachsehen.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Seit 2019 auf RTLZWEI Mit Daniela Katzenberger hat RTLZWEI einen absoluten Publikumsliebling im Programm. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Realityshow im Juni 2023 bereits in die siebte Staffel geht. Seit 2019 begleitet das Kamerateam die Kultblondine bei ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Ob Highlights wie die Einschulung von Sophia oder Familienstreitigkeiten wie der Zoff mit Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser – der Promi-Klan lässt die Zuschauer ungefiltert an seinem Leben teilhaben.

Turbulente Doppelfolge: Daniela Katzenberger kommt an ihre Grenzen

Die aktuelle Doppelfolge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ sorgte für allerhand Gesprächsstoff. So gab nicht nur Iris Klein ihre Gedanken zur Trennung von Noch-Ehemann Peter preis, auch Daniela Katzenberger hatte sichtlich an dem Familienchaos zu knabbern. „Da ist eine ganze Familie zerbrochen“, zeigte sich die 36-Jährige geknickt.

Am Mittwochabend kämpfte „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ im Quotenduell gegen „XY gelöst“. Im Kampf um die Gunst der Zuschauer lag die True-Crime-Reihe des ZDF deutlich vor der RTLZWEI-Dokusoap um Daniela Katzenberger. © ZDF/Saskia Pavek; RTLZWEI/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Doch nicht nur das Trennungsdrama um Mama Iris und Stiefpapa Peter machte dem TV-Star in der Doppelfolge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zu schaffen. Auch die Zusammenarbeit mit Musikproduzent Christian Geller (48) brachten die Wahl-Mallorquinerin an den Rand der Verzweiflung – mit dem Resultat, dass Daniela Katzenberger dem Hit-Experten von Florian Silbereisen (41) eiskalt eine Abfuhr erteilte. Verwendete Quellen: dwdl.de