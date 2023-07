Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ und RTL-Thriller-Verfilmung hat klaren Sieger

Von: Lukas Einkammerer

Am Dienstagabend ging das Staffelfinale von „Tierärztin Dr. Mertens“ gegen einen RTL-Thriller ins Rennen. Wer das Duell um die beste Quote für sich entscheiden konnte, steht nun fest.

Mainz/Köln – Am Dienstagabend (4. Juli) war für das Fernsehpublikum abermals ein breitgefächertes und buntes Programm geboten. Im Ersten lief zur Primetime das Staffelfinale von „Tierärztin Dr. Mertens“ und bei RTL der Thriller „Passagier 23 - Verloren auf hoher See“. Wer das Quotenduell zwischen ARD und RTL für sich entscheiden konnte, ist nun geklärt.

ARD gegen RTL: Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ und „Passagier 23“ entschieden

Unterschiedlicher könnten „Tierärztin Dr. Mertens“ und „Passagier 23“ kaum sein. In der achten Staffel der ARD-Arztserie, nach deren dramatischem Finale sich nun viele Fans fragen, ob es eine neunte „Dr. Mertens“-Staffel geben wird, steht das Berufs- und Privatleben von Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 52) im Vordergrund. Der RTL-Thriller, der bereits 2018 seine Erstausstrahlung feierte und auf dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek (51) aufbaut, thematisiert indessen verschwundene Mitreisende auf einem Kreuzfahrtschiff.

Welches Format bei den Zuschauern am Dienstagabend besser ankam, offenbart ein Blick auf die DWDL Zahlenzentrale. Beim Gesamtpublikum konnte „Tierärztin Dr. Mertens“ mit 4,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,1 Prozent die RTL-Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich zurücklassen. Bei „Passagier 23“ schalteten derweil nur 1,60 Millionen Fernsehende ein, was dem Sender mit Sitz in Köln einen eher enttäuschenden Marktanteil von 7,7 Prozent bescherte.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Bei jüngerer Zielgruppe: RTL-Thriller vor „Dr. Mertens“-Finale in der ARD

Zwar musste RTL beim Gesamtpublikum ganz klar den Kürzeren ziehen, bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fand „Passagier 23“ mit 0,38 Millionen Zuschauern aber knapp mehr Interessenten als „Tierärztin Dr. Mertens“, das 0,46 Millionen Fernsehende vor die Flimmerkisten locken konnte.

Die besten Leistungen des Tages erzielten für RTL beim jüngeren Publikum derweil „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (0,52 Millionen Zuschauer) und „RTL Aktuell“ (0,47 Millionen Zuschauer), die sich zwar auf dem Quoten-Siegertreppchen platzieren konnten, beide aber keine Chance gegen die „Tagesschau“ (0,64 Millionen Zuschauer) hatten.

Beim jüngeren Publikum scheinen die Formate der privaten Sender wesentlich besser anzukommen als beim Gesamtpublikum, wo die ARD und das ZDF stets um den Spitzenplatz ringen. Das Quotenduell zwischen „Immer wieder sonntags“ und dem „Fernsehgarten“ vom Wochenende hat derweil ebenfalls einen klaren Sieger. Verwendete Quellen: dwdl.de