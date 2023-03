Dramatischer Quoteneinbruch nach Auftakt: ZDF verliert über 1 Million Zuschauer wegen „Der Schwarm“

Von: Lisa Klugmayer

Die Verfilmung vom gleichnamigen Bestseller „Der Schwarm“ wurde mit Spannung erwartet. Doch schon am zweiten Abend springen dem ZDF massenweise Zuschauer ab.

Mainz – „Der Schwarm“ feierte am Montag (6. März 2023) Premiere. Das ZDF hat den Sci-Fi-Thriller von Frank Schätzing als Achtteiler verfilmt. Doch nach der anfänglichen Euphorie und Top-Quoten lässt die Begeisterung der TV-Zuschauer schon am zweiten Tag deutlich nach.

Dramatischer Quoteneinbruch: ZDF verliert über 1 Million Zuschauer wegen „Der Schwarm“

Wale machen Jagd auf Menschen, Muscheln blockieren Schiffsruder, mutierte Bakterien lassen Menschen qualvoll sterben, aus dem Meeresboden entweichendes Methan gefährdet die Schifffahrt, Tsunamis zerstören die Küste. Eine Handvoll von Wissenschaftler erkennt da einen größeren Zusammenhang: In der Tiefe gibt es intelligentes Leben, das älter ist als die Menschheit und beginnt sich nun zu wehen. Das ist die grobe Zusammenfassung von „Der Schwarm“.

Spannende Sache, doch das Interesse der TV-Zuschauer schwindet schon am zweiten Abend erheblich. Erzielte „Der Schwarm“ am ersten Premieren-Abend noch Top-Werte von 6,8 Millionen, schalteten am zweiten Abend nur noch 5,37 Millionen Menschen ein. Die dritte und vierte Folge verlor somit satte 1,43 Millionen Zuschauer, erzielte aber trotzdem noch einen Marktanteil von 20,1 Prozent.

„Der Schwarm“ wäre fast in Hollywood gelandet Nach dem phänomenalen Erfolg von Frank Schätzings Roman war man auch in der Traumfabrik heiß darauf, „Der Schwarm“ zu verfilmen. Bereits 2006 gab es Gespräche mit Hollywood, als Regisseur wurde damals niemand Geringeres als Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“, „Gladiator“) gehandelt. Doch dieses und auch spätere Projekte, etwa eine Verfilmung mit Schauspiel-Ikone Uma Thurman („Pulp Fiction“, „Kill Bill“) scheiterten.

Trotz massivem Quoteneinbruch: „Der Schwarm“ immer noch Tagessieger

Obwohl „Der Schwarm“ am Dienstag einiges an TV-Zuschauern verloren hat, bleibt die ZDF-Reihe immer noch Tagessieger und war wieder die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Wieso das ZDF so einen Quoteneinbruch hatte, ist schwer zu sagen. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass viele „Der Schwarm“ nicht im linearen TV schauen, sondern in der Mediathek, wo jetzt schon die letzten beiden Folgen verfügbar sind.

Die Verfilmung vom gleichnamigen Bestseller „Der Schwarm“ wurde mit Spannung erwartet. Doch schon am zweiten Abend springen dem ZDF massenweise Zuschauer ab. (Fotomontage) © ZDF/Fabio Lovino

Zwar haben sich viele Menschen „Der Schwarm“ angeschaut, besonders begeistert waren allerdings die wenigsten. Bei den Zuschauern fällt die ZDF-Produktion leider durch. Im Netz liest man Kommentare wie „Thema verfehlt, setzen 6“ oder „„Wie kann man ein so wunderbares Buch so vergurken?“ Verwendete Quellen: dwdl.de