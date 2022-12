Rache? Anna-Carina Woitschack soll alle Fotos von Stefan Mross‘ Instagram-Account gelöscht haben

Am 5. Dezember 2022 waren plötzlich alle Fotos auf dem Instagram-Account von Stefan Mross verschwunden. Angeblich soll seine Ex, Anna-Carina Woitschack, alle Bilder gelöscht haben.

Update am 08.12.2022, 09:00 Uhr: Zunächst sah es so aus, als wolle Schlagerstar Stefan Mross eine Ex aus einem Leben löschen. Anfang Dezember waren plötzlich alle Fotos auf dem Instagram-Account des „Immer wieder sonntags“-Stars verschwunden. Nun stellt sich raus: Anna-Carina Woitschack könnte sämtliche Bilder gelöscht haben, wie bild.de berichtet.

Anna-Carina Woitschack verwaltete Instagram- und Facebookseite von Stefan Mross

Schon während der Beziehung mit Stefan Mross soll die 30-Jährige sich um die Social-Media-Accounts von Stefan gekümmert haben. Sie verwaltete sein Instagram- und Facebook-Konto, hatte wohl auch Zugriff auf alle Passwörter. Jetzt soll sie Stefan Mross aus seinen Accounts ausgesperrt haben. Damit nicht genug: Wie bild.de berichtet, soll Anna-Carina auch einem ihrer Fanclubs gekündigt haben, bei dem sie Administratorrechte gehabt haben soll.

Anna-Carina Woitschack soll alle Fotos von Stefan Mross auf dessen Instagram-Account gelöscht haben. © Imago Images / Instagram

Neben Instagram-Löschung: Auch Facebook steht seit 3. Dezmeber 2022 still

Das sei für Stefan Mross ein Problem, weil er sich mit Instagram, Facebook und Co. nicht besonders gut auskenne. Unklar sei auch, ob und wann Stefan Mross seine Log-in-Daten von Anna-Carina Woitschack wiederbekommt. Was die These stützt, dass Anna-Carina Stefan ausgesperrt hat: Neben der Löschung am 05.12. bei Instagram steht auch der Facebook-Account von Stefan Mross mit über 128.000 Followern still.

Erstmeldung am 05.12.2022: Traunstein - Nach nur zwei Jahren Ehe haben sich „Immer wieder sonntags“-Gastgeber Stefan Mross (47) und DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack am 11.11.2022 offiziell getrennt.

Anna-Carina Woitschack knutscht neuen Freund, Stefan Mross feiert mit Evelyn Burdecki

Die Schlagersängerin aus Helmstedt in Niedersachsen turtelte direkt nach der Trennung mit ihrem neuen Freund Daniel B., während Stefan Mross offensichtlich länger an der zerbrochenen Ehe zu knabbern hatte. Doch zuletzt zeigte sich der Trompeter eng umschlungen mit TV-Star Evelyn Burdecki im Club.

Stefan Mross ist nun wieder offiziell Single und scheint das auch zu genießen. In einem Nachtclub lässt er es nun mit Realitystar Evelyn Burdecki so richtig krachen. (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & Instagram/Instagram/evelyn_burdecki

Es waren nicht die ersten gemeinsamen Bilder der beiden, die in den letzten Tagen bei Instagram auftauchten. Während die Schlagerfans spekulieren, was wirklich zwischen Burdecki und Mross läuft, trat Anna-Carina Woitschack alleine bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf. Doch sie war auffallend kurz auf der Bühne. Kein Interview, nicht mal ein Solo-Auftritt.

Stefan Mross löscht Anna-Carina Woitschack endgültig aus seinem Leben

Nach knapp vier Wochen Trennung scheinen beide nun immer deutlicher getrennte Wege zu gehen. Stefan Mross verbannte am Wochenende endgültig alle gemeinsamen Erinnerungen und löschte alle seine Fotos auf seinem offiziellen Instagram-Account (ca. 37.900 Follower)

Anzahl der Bilder, die Schlagerfans auf dem Instagram-Account von Stefan Mross sehen können: 0. © Instagram Screenshot

Was den gebürtigen Traunsteiner dazu bewogen hat, alle gemeinsamen Fotos mit Anna-Carina Woitschack zu löschen, ließ der Schlagersänger offen. Es sieht danach aus, als würde nun auch der ehemalige Wohnwagenbesitzer loslassen wollen. Stefan Mross folgt seiner Ex bei Instagram auch nicht mehr. Und auch Anna-Carina Woitschack hat Stefan Mross nicht mehr abonniert.

Löschte Stefan Mross alle seine Bilder bei Instagram wegen Evelyn Burdecki?

Gut möglich aber auch, dass Mross genug hat von den vielen Spekulationen um sein Liebesleben. Bei Instagram wurden vor ein paar Tagen die gemeinsamen Fotos mit Evelyn Burdecki öffentlich. Die beiden hatten zunächst beruflich miteinander zu tun, drehten für die Sat.1 „Märchenstunde“. Danach ging es zum Feiern. Sofort spekulierten die Schlagerfans, ob zwischen Mross und der TV-Blondine mehr sein könnte, als Freundschaft.

Was für diese Theorie spricht: Bei Facebook, wo Stefan Mross ca. 128.616 Follower und damit deutlich mehr als bei Instagram hat, löschte der 47-Jährige kein einziges Foto. Auch die gemeinsamen Schnappschüsse mit Ex Anna-Carina Woitschack sind noch alle online.

Stefans Ex Anna-Carina Woitschack ist frisch verliebt - und das wohl jetzt auch jeder mitbekommen. Wie ein Insider nun verrät, soll die Schlagersängerin beim Dreh einer TV-Show am Set in aller Öffentlichkeit wild geknutscht haben.