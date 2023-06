Ramon Roselly und Ben Zucker: Hochkarätige Gästeliste für „Immer wieder sonntags“-Folge vom 25. Juni

Schlagerfans aufgepasst! Diese hochkarätigen Gäste werden am 25. Juni bei „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne stehen...

Rust - Die beliebten Schlagerstars Anita & Alexandra Hofmann werden am 25. Juni in der Show „Immer wieder sonntags“ auftreten. Dieses Mal wird es jedoch eine besondere Premiere geben, denn die Schwestern werden nicht als Duo auftreten, sondern jeweils einen eigenen aktuellen Song präsentieren. In einem Gespräch mit Moderator und Schlagerstar Stefan Mross (47) werden die beiden Musikerinnen außerdem über ihre Zukunft sprechen, da es ab 2024 keine Duett-Auftritte mehr geben wird.

Ein weiterer prominenter Gast in der Show wird Frank Schöbel sein, eine ostdeutsche Legende, der bisher noch nicht in vielen TV-Formaten zu sehen war. Showmacher Stefan Mross gibt besonders solchen Schlagerstars gerne eine Plattform und hat bereits in der Vergangenheit Künstler wie Tony Marshall und Geraldine Olivier in seiner Show willkommen geheißen. Auch Musiker Frank Schöbel wird am 25. Juni die Gelegenheit haben, sein Talent erneut unter Beweis zu stellen und von den Zuschauern bei „Immer wieder sonntags“ gefeiert zu werden.

Ramon Roselly, der Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), wird ebenfalls am 25. Juni in der Show auftreten. Der Schlagerstar ist momentan gut gebucht und war bereits in anderen Fernsehsendungen zu Gast, wie zum Beispiel beim „Schlager-Spaß“ im SWR und bei der „Musi“ im ORF/MDR. Obwohl seine Auftritte gute Quoten erzielten, steht noch infrage, ob er auch beim „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen dabei sein wird.

Die vollständige Gästeliste der bevorstehenden „Immer wieder sonntags“-Show

Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird der Auftritt von Ben Zucker sein. Auch er steht nicht auf der Gästeliste für den „Schlagerbooom“ am 1. Juli, aber seine Fans können sich freuen, ihn bereits am 25. Juni in „Immer wieder sonntags“ zu sehen. Es bleibt abzuwarten, ob es vielleicht doch noch eine Überraschung geben wird und Ben auch in Silbereisens Show auftreten wird.

Die Gästeliste für den 25. Juni verspricht eine abwechslungsreiche Show mit vielen talentierten Künstlern. Neben Anita & Alexandra Hofmann, Frank Schöbel, Ramon Roselly und Ben Zucker werden auch Michael Morgan, Fäaschtbänkler, Isabel Varell, Hansy Vogt, Trenkwalder, Mela Rose und Daniel Lopes auf der Bühne stehen. Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf einen unterhaltsamen Samstagabend freuen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de