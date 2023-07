Rauschende Party am Wilden Kaiser: Bergdoktor-Star Hans Sigl trifft Alexander Zverev

Von: Melanie Habeck

Teilen

Während Schauspieler Hans Sigl mit „Der Bergdoktor“ TV-Erfolge feiert, liefert Alexander Zverev auf dem Tennisplatz sportliche Höchstleistung ab. Bei einem Event in Österreich trafen die beiden nun aufeinander.

Going – Auf den ersten Blick haben „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (53) und Tennisspieler Alexander Zverev (26) wenig Berührungspunkte: Während der eine mit seiner ZDF-Serie die Zuschauer begeistert, liefert sich der andere auf dem Tennisplatz sportliche Duelle. Nun waren aber beide auf derselben Veranstaltung am Wilden Kaiser, die von einer rauschenden Party gekrönt wurde.

Hans Sigl und Alexander Zverev: Gemeinsamer Auftritt bei Charity-Event in Tirol

In dem SWR-Format „Kurzstrecke“ erinnerte sich Hans Sigl vor Kurzem an den Beginn seiner Karriere: Am Landestheater Innsbruck hätte ein Lehrer gesagt, der heutige „Der Bergdoktor“-Star sei zu schlecht für die Schauspielerei. In den vergangenen Jahren hat der Erfolg des Österreichers das Gegenteil bewiesen. Bei einem Event in Tirol zeigte der 53-Jährige jetzt erneut, dass er auch als Moderator eine Topfigur macht: Während einer Charity-Veranstaltung führte Hans Sigl auf der Bühne ein Gespräch mit Alexander Zverev, der mit seiner Alexander-Zverev-Foundation an Diabetes erkrankte Kinder unterstützt.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Bei dem Talk mit Hans Sigl sprach Alexander Zverev auch über seine eigene Diabeteserkrankung. Nicht nur wegen dieser persönlichen Einblicke entpuppte sich der Abend als voller Erfolg: Der Tennisprofi konnte der Foundation auch einen Check über 100.000 Euro ausstellen – der perfekte Anlass für eine ausschweifende Aftershowparty. Videos aus der Instagram-Story des Sportlers zeigen, dass bei der Feier sowohl der Berliner Sänger Fast Boy Music als auch der Star-DJ Topic für gute Stimmung unter den prominenten Gästen sorgten.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Nicht nur bei „Der Bergdoktor“ erfolgreich: Hans Sigl immer öfter als Moderator zu sehen

Hans Sigl zeigt sich von der Begegnung mit Alexander Zverev beeindruckt: „Vielen Dank für den schönen Abend. Konnte einen kurzen, aber tollen Talk mit Alexander Zverev über seine Diabeteserkrankung führen. Die Alexander-Zverev-Foundation klärt auf und hilft“, erinnert sich der Schauspieler auf Instagram an die Charity-Veranstaltung.

In wenigen Tagen wird die „Der Bergdoktor“-Ikone erneut in die Rolle des Moderators schlüpfen: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (49) führt Hans Sigl durch die „Starnacht am Wörthersee“, die in diesem Jahr vom Ersten übertragen wird. Die Schlagershow ist am 8. Juli im Fernsehen zu sehen. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans; Instagram/alexzverev123