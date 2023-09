Weil sie mit Hermoso-Trikot ein Zeichen setzt: Oliver Pocher rechnet mit Sky-Expertin ab

Von: Melanie Habeck

Nach dem Kuss-Skandal der Fußball-WM der Frauen setzte Sky-Expertin Tabea Kemme mit einem Trikot der spanischen Fußballerin Jennifer Hermoso ein Statement. Oliver Pocher ärgert sich darüber im Netz.

Update vom 3. September 2023: Nach dem Eklat um den Kuss vom spanischen Verbandspräsident Luis Rubiales (46) und der Nationalspielerin Jennifer Hermoso (33) bei der Siegerehrung der Fußball-WM setzte Sky-Expertin Tabea Kemme (31) mit ihrem Outfit am Samstag (2. September) ein Zeichen: Sie trug ein Trikot mit Hermoso-Aufdruck. TV-Star Oliver Pocher (45) kritisierte die ehemalige Fußballerin dafür – doch die reagierte prompt. Nun holt auch der Moderator erneut zum virtuellen Gegenschlag aus: „Das Tragen eines Spanien-Trikots hat da sicherlich ein Wahnsinnszeichen gesetzt für Frauen, die sexuell genötigt werden, im Frauenhaus sitzen und auf Sky Go sich das Topspiel am Samstag anschauen“, hält er in seiner Instagram-Story an seiner Meinung fest.

Im Streit mit Sky-Expertin Tabea Kemme legt Oliver Pocher jetzt nach: Er ist der Meinung, der ehemalige Fußballerin ging es gar nicht darum, mit dem Hermoso-Trikot ein Zeichen zu setzen.

Weiter ist Oliver Pocher der Meinung, dass solche öffentlichen Debatten häufig dafür genutzt werden, um Aufmerksamkeit für die eigene Person zu generieren. „Und du machst halt heutzutage das, was alle machen. Ein schnelles ‚Zeichen‘ setzen, sich versuchen, Applaus abzuholen, keine Diskussion zulassen und in zwei Wochen redet eh keiner mehr darüber“, ärgert sich der 45-Jährige im Netz. Der Comedian findet, sämtliche Fußballexperten sollten sich eher auf die Probleme beim DFB konzentrieren, statt „wieder einmal als Deutsche die moralische Instanz für andere“ zu spielen.

Erstmeldung vom 3. September 2023: Mönchengladbach – Oliver Pocher (45) hat seinen Social-Media-Kanal bereits öfter dafür genutzt, seinem Ärger Luft zu machen. Am Samstag verfolgte der Moderator das Bundesliga-Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern. Bei der Berichterstattung rund um die Partie erregte dabei die Outfit-Wahl der Sky-Expertin seine Aufmerksamkeit. Im Netz wetterte der TV-Star anschließend über die Szene mit Tabea Kemme (31).

Wegen Hermoso-Trikot: Oliver Pocher rechnet mit Tabea Kemme ab

Es war der Skandal bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen: Bei der Siegerehrung der spanischen Mannschaft packte Verbandspräsident Luis Rubiales (46) die Nationalspielerin Jennifer Hermoso (33) am Kopf und küsste sie unvermittelt auf den Mund. Der Moment löste weltweit Empörung aus. Die Spielerinnen der spanischen Nationalmannschaft wollen erst wieder spielen, wenn Rubiales seinen Chefposten beim spanischen Fußballverband geräumt hat.

Sky-Expertin Tabea Kemme (31) teilt den Standpunkt der spanischen Fußballerinnen offenbar: Bei einem TV-Interview setzte sie jetzt ein Zeichen und trug ein Nationaltrikot mit dem Namen von Jennifer Hermoso. Für Oliver Pocher, der gerade mit seiner Trennung von Noch-Ehefrau Amira für Schlagzeilen sorgt, geht diese Geste zu weit: „Manchmal kann man es auch als Expertin übertreiben. Wie aus einer definitiv fragwürdigen Szene, über die sich die Mannschaft im Bus amüsiert, irgendwann eine Staatsaffäre gemacht wird, okay. Aber wieder ein Beispiel für schnelles Like abholen. Und es gibt genug Frauen, die wirklich übergriffig behandelt werden“, ärgert er sich in seiner Instagram-Story.

Kuss-Eklat bei Fußball-WM der Frauen: Wirbel bei der FIFA Auch bei der FIFA hat der Kuss von Luis Rubiales und Jennifer Hermoso für Diskussionen gesorgt. So bezog kürzlich auch Weltverbandschef Gianni Infantino Stellung zu dem Zwischenfall: „Die Feierlichkeiten nach dem sehr verdienten Erfolg dieser wunderbaren Gewinnerinnen sind von dem getrübt worden, was nach dem Schlusspfiff passiert ist. Das hätte niemals passieren dürfen", lauten die Worte des 53-Jährigen. Rubiales beteuerte zuletzt immer wieder, dass der Kuss in beiderseitigem Einvernehmen passiert sei – Fußballerin Hermoso bestreitet dies jedoch vehement.

Direkter Konter auf Instagram: Tabea Kemme reagiert auf Oliver Pochers Worte

Doch damit nicht genug: Auch für die Gesprächspartner von Tabea Kemme, Lothar Matthäus (62) und Sebastian Hellmann (55), hat Oliver Pocher im Netz einen Vorschlag parat: „Lothar und Sebastian sollten sich zur Verabschiedung einen Kuss trauen“, lautet der Wunsch des Comedians. Bei der Sky-Reporterin kommt dieser Kommentar alles andere als gut an: „Wieder ein Beispiel, wenn man sexuelle Nötigung verharmlost“, schießt die ehemalige Fußballerin auf Instagram zurück.

Am Samstag setzte Tabea Kemme im Kuss-Eklat um Luis Rubiales und Jennifer Hermoso ein Zeichen: Sie trug ein Trikot der spanischen Nationalspielerin. Grund genug für Oliver Pocher, um im Netz über die Sky-Expertin zu lästern.

Der TV-Star ist dafür bekannt, dass er seine Meinung stets frei heraus mit seinen Followern teilt. Kürzlich rechnete Oliver Pocher z. B. auch mit Prinz Marcus (56) ab, der in einem Video mit einem Ball auf eine Schildkröte schoss.