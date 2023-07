Wendler-Eklat bei Stefan Mross: „Immer wieder sonntags“-Redaktion rechtfertigt sich

Von: Melanie Habeck

In der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe von 16. Juli wurde bei einem Musikquiz ein Song von Michael Wendler gespielt – für die Zuschauer ein No-Go. Nun reagiert die Showredaktion auf die Kritik.

Rust – In den Sommermonaten können sich Schlagerfans bei „Immer wieder sonntags“ auf die volle Dröhnung Unterhaltung freuen. Jede Woche begrüßt Moderator Stefan Mross (47) die Zuschauer mit einem abwechslungsreichen Mix aus musikalischen Acts und kniffligen Spielen. So musste der Gastgeber in der Ausgabe vom 16. Juli ein Musikquiz absolvieren, das aufgrund der Songauswahl für Entsetzen beim Publikum sorgte. Der Aufschrei war so groß, dass die Verantwortlichen nun sogar mit einer Stellungnahme reagieren.

Statement auf Instagram: „Immer wieder sonntags“-Redaktion erklärt Musikquiz-Eklat

In der Sendung vom 16. Juli sollte Moderator Stefan Mross in einem Musikquiz sein Wissen unter Beweis stellen. Dabei wurde ausgerechnet ein Titel des in Verruf geratenen Schlagersängers Michael Wendler (51) eingespielt. Die Songauswahl hatte ein bitteres Nachspiel für die ARD-Vormittagsshow, denn die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer reagierten im Netz mit Empörung. Die Mehrheit des Publikums war sich einig: Nach den zahlreichen Skandalen um den Musiker sollte ein Wendler-Titel im Fernsehen nichts mehr zu suchen haben.

Die Kritik an der ARD-Sendung war so massiv, dass sich die Redaktion von „Immer wieder sonntags“ nun zu einem Statement gezwungen sieht. „Als der breiten Öffentlichkeit bekannte Song wurde ‚Sie liebt den DJ‘ für das ‚Immer wieder sonntags‘-Musikquiz genutzt. Im Quiz ging es rein um das musikalische Werk, nicht um den Interpreten. Wir teilen die in der Vergangenheit getätigten Aussagen von Michael Wendler in keinster Weise und distanzieren uns von diesen“, lautet die Stellungnahme auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Fehlende Entschuldigung: ARD-Publikum ärgert sich über Stellungnahme

Einige „Immer wieder sonntags“-Zuschauer zeigen sich von diesen Worten enttäuscht. Ihrer Meinung nach sei eine Entschuldigung angebracht. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie „Also dieses Statement: Da müsst ihr nochmal ran. Also husch an den PC. Völlig unglaubwürdig und ohne Entschuldigung geht gar nicht“ oder „Steht doch einfach zu eurem Fehler und entschuldigt euch dafür, das wäre wahre Größe.“

Die Musikquiz-Pleite war nicht der einzige „Immer wieder sonntags“-Moment, der am vergangenen Sonntag für Verwunderung an den Fernsehbildschirmen sorgte. Moderator Stefan Mross beförderte kurzerhand auch seinen Gast Vincent Gross (26) ins kühle Nass – ohne Vorwarnung und mit Kleidung. Verwendete Quellen: Instagram/immerwiedersonntags_ard