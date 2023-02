Irreparabler Imageschaden: Meghan Markle kocht vor Wut wegen „South Park“-Folge

Von: Susanne Kröber

Die US-Animationsserie „South Park“ macht sich über Meghan Markle und Prinz Harry lustig. Die Herzogin von Sussex befürchtet einen irreparablen Imageschaden.

Montecito – Seit 1997 läuft in den USA die Animationsserie „South Park“, die aufgrund ihres provokanten Humors schon häufig für Schlagzeilen sorgte. Die Fans lieben die gesellschaftskritische Serie von Trey Parker (53) und Matt Stone (51) – die Promis fürchten sie. Regelmäßig werden Stars wie Oprah Winfrey (69) oder Will Smith (54) in „South Park“ wenig schmeichelhaft unter die Lupe genommen, jetzt hat es auch Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) erwischt.

„Blöder Prinz und seine dumme Frau“: Meghans und Harrys Rechtsteam will „South Park“-Folge prüfen

In der „South Park“-Episode „Worldwide Privacy Tour“ (dt.: weltweite Privatsphären-Tour) dreht sich alles um ein königliches kanadisches Pärchen, das sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen will, jedoch keine Möglichkeit auslässt, dies öffentlich zu verkünden – der Megxit lässt grüßen. Auch optisch weisen die Figuren eine starke Ähnlichkeit mit Meghan Markle und Prinz Harry auf, der vermeintliche Harry ist mit roten Haaren und rotem Bart zu sehen, seine Frau trägt ein Outfit, das stark an Meghans Dress bei der Militärparade „Trooping the Colour“ 2018 erinnert.

Über ihren unfreiwilligen Auftritt bei „South Park“ (rechts) können Prinz Harry und Meghan Markle offenbar nicht lachen – im Gegensatz zu den Fans der Serie. (Montage) © IMAGO/PA Images/Cinema Publishers Collection

„Ich habe es satt, von ihnen zu hören, aber ich kann ihnen nicht entkommen! Sie sind überall“, erklärt Hauptfigur Kyle in der aktuellen „South Park“-Folge. Unter anderem werden die royalen Aussteiger als „blöder Prinz und seine dumme Frau“ bezeichnet. Und während die Fans die Episode feiern, können die Sussexes offenbar nicht über die Anspielungen lachen. „Laut Quellen, die den Ex-Royals nahe stehen, scheint dies, wie so viele Dinge bei Meghan und Harry, rechtliche Konsequenzen zu haben“, kündigt Royal-Experte Neil Sean laut The Mirror an. „Ihr Rechtsteam wirft ein Auge auf die Episode.“

Meghan und Harry in der Krise: „Wenn ‚South Park‘ sich gegen dich wendet, kannst du dich davon nicht erholen“

Der „South Park“-Diss kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Meghan Markle und Prinz Harry. Zwar landete Harry mit seiner Biografie „Spare“ (dt. Reserve“) einen absoluten Bestseller, Sympathien hat ihm sein Rundumschlag gegen die britische Königsfamilie nicht unbedingt eingebracht. „Ich denke, es gibt diesen Irrglauben, dass sie [Meghan] beliebt ist und dass Harry in den USA beliebt ist“, erklärt Greg Swenson gegenüber GB News. Die „South Park“-Parodie markiert nun einen traurigen Tiefpunkt für die Sussexes.

„Wenn ‚South Park‘ sich gegen dich wendet, kannst du dich davon nicht erholen“, fasst es US-Journalistin Megyn Kelly (52) in „The Megyn Kelly Show“ zusammen. Damit bringt sie auf den Punkt, was Meghan Markle vermutlich die größten Sorgen bereitet – ihr Image in den USA. Auch Hollywood scheint sich von den Sussexes abzuwenden, zu Oprah Winfreys Geburtstag waren Harry und Meghan nicht eingeladen. Fraglich ist nur, ob ein Rechtsstreit die „South Park“-Folge nicht noch mehr ins Rampenlicht rücken würde. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, gbnews.uk