Carina Spack aus Recklinghausen: In diesem TV-Format kann man sie jetzt wiedersehen

Carina Spack aus Recklinghausen wird erneut an einer Kuppel-Show auf RTL teilnehmen, das berichtet 24VEST.de*. Demnach wird die ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor" im Herbst an der zweiten Staffel von "Bachelor in Paradise" teilnehmen.

Carina Spack aus Recklinghausen: Teilnahme an "Bachelor in Paradise"

Das Prinzip der Show: Ehemalige Teilnehmer der Serien "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" werden gemeinsam zur Neuauflage in ein Urlaubsparadies geflogen. Dort sollen sie flirten und kuppeln, was das Zeug hält.

Wo genau die Reise für die ehemaligen Bachelor-Teilnehmer hingehen wird, steht derweil noch nicht fest.

