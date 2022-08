„Beautydoc war schon am Werk“: ZDF-Fernsehgarten-Fans lästern über Schlagerstar Marie Reim

Von: Lisa Klugmayer

War Marie Reim beim Schönheitsdoktor? Das scheint Fans brennend zu interessieren. Nach ihrem ZDF-Fernsehgarten-Auftritt wurde wieder fies abgelästert. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA &

War Marie Reim beim Schönheitsdoktor oder nicht? Diese Frage scheint Schlagerfans brennend zu interessieren. Nach ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten wurde im Netz mal wieder fies über die Schlagersängerin abgelästert und heftig darüber diskutiert.

Mainz - Marie Reim stand am 14. August bei Andrea Kiewel auf der „ZDF-Fernsehgarten“-Bühne. Im Netz wurde aber nicht über ihre Musik, sondern vor allem über ihr Äußerliches gesprochen. Vor allem die Frage, ob sich die Schlager-Sängerin mit ihren 22 Jahren schon hat Botox spritzen lassen, wurde wieder einmal heftig diskutiert.

Neben Beatrice Egli und Giovanni Zarrella: Marie Reim im ZDF-Fernsehgarten

Die 14. Ausgabe des diesjährigen ZDF-Fernsehgartens ging am 14. August über die Bühne. Die Gästeliste war wie gewohnt hochkarätig: So traten beispielsweise Beatrice Egli (sprang für den erkrankten Eric Philippi ein) und Giovanni Zarrella bei Andrea Kiewel auf. Auch Marie Reim, Tochter von zwei der erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten, sorgte mit ihrer neuen Single „Das mach ich ohne dich“ für gute Laune.

Vor Ort gabs tosenden Applaus: Marie Reim im ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO / STAR-MEDIA

Im kurzen Glitzer-Kleid brachte Marie Reim das Publikum vor Ort kräftig zum Schunkeln und nach ihrem Auftritt gab es für die Schlagersängerin einen tosenden Applaus. Im Netz sah die Sache ganz anders aus. Dort wurde mal wieder heftig abgelästert und schon wieder die Frage in den Raum geworfen: Hat Marie Reim was machen lassen?

„Beautydoc war schon am Werk“: ZDF-Fernsehgarten-Fans lästern über Schlagerstar Marie Reim

Hat Marie Reim Botox im Gesicht oder nicht? Diese Frage scheint die Fernsehgarten-Zuschauer brennend zu interessieren. „Natur pur dat Girl“, schreibt ein Twitter-User sarkastisch. „Beautydoc war schon am Werk“, ist sich ein anderer Fernsehgarten-Fan sicher. Der gleichen Meinung ist auch dieser Zuschauer: „Hat aber auch schon ein bisschen was am Gesicht machen lassen“.

Marie Reim tritt im ZDF-Fernsehgarten auf. Doch das Netz diskutiert mal wieder darüber, ob die Schlagersängerin beim Beauty-Doc war oder nicht. © Twitter

Wie die Schlagersängerin schon nach ihrem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ am 31. Juli in ihren Instagram-Storys betonte, war sie nicht beim Beauty-Doc. Marie Reim reagierte damals schon auf die fiesen Kommentare im Netz, sie hätte sich mit ihren 22 Jahren schon Botox spritzen lassen. Verwendete Quellen: Twitter, ZDF/Fernsehgarten