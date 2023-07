„So etwas haben wir noch nie erlebt“: Prinz Harrys Memoiren landen bei Urlaubern im Müll

Von: Susanne Kröber

Teilen

Als Urlaubslektüre kommt Prinz Harrys Biografie „Spare“ offenbar nichts besonders gut an und wird von Reisenden überdurchschnittlich oft zurückgelassen.

London – Endlich mal in Ruhe am Pool oder Strand entspannen, die Sonne genießen – und dabei ein gutes Buch lesen. Für viele Urlauber eine unschlagbare Kombi, muss nur noch die richtige Lektüre in den Koffer gepackt werden, schon steht dem perfekten Ferienerlebnis nichts mehr im Wege. Ein Werk, das dieses Jahr sehr viele Reisende eingepackt zu haben scheinen, ist Prinz Harrys (38) Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“). Allerdings treten die Memoiren offenbar nur sehr selten auch wieder mit ihren Besitzern die Heimreise an.

Prinz Harrys „Spare“ fliegt nicht mit zurück: Urlauber lassen ihre Exemplare liegen

In „Spare“ will Prinz Harry seine Sicht der Dinge schildern, nachdem er eigenen Aussagen zufolge jahrzehntelang falsche und erfundene Artikel über sich in der Klatschpresse lesen musste. An Enthüllungen ist das Machwerk nicht arm, so erfährt die Welt unter anderem, wie Harry seine Unschuld verlor, wie der Herzog von Sussex „Suits“-Star Meghan Markle (41) kennenlernte oder wie es zur Prügelei mit seinem Bruder, Prinz William (41), kam.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Ins heimische Bücherregal wollen sich die Urlauber, die Prinz Harrys „Spare“ im Gepäck hatten, ihre Ausgabe aber wohl nur in den seltensten Fällen stellen. Wie The Sun berichtet, sollen hunderte Exemplare in bekannten Ferienhochburgen in Hotelzimmern, am Pool oder gar in Mülleimern zurückgelassen worden sein. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, berichtet Zoe Harris, Leiterin der Kundenabteilung beim britischen Reiseveranstalter „On the Beach“, von den Zuständen in ihren Resorts in Spanien, Griechenland und der Türkei.

„Die Fundbüros sind voll“: Reisende wollen ihre „Spare“-Exemplare nicht mit nach Hause nehmen

„Die Fundbüros in unseren beliebtesten Resorts sind voll von Exemplaren von ‚Spare‘“, so Zoe Harris im Interview mit The Sun. „Am Anfang fanden wir es lustig, aber in den letzten Monaten haben mehrere andere Hotels die Bücher zurückgeschickt. Jetzt haben wir Bücherregale voll davon. Ich bitte die Hotels, sie bitte nicht zu schicken, sonst werden wir sie niemals alle los.“ Und dabei haben die Sommerferien gerade erst begonnen!

Keine guten Nachrichten für Prinz Harry: Überdurchschnittlich viele Urlauber werfen seine Memoiren in den Müll. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Oliver Berg/Patrick Schirmer Sastre

Der Reiseveranstalter verschenkt inzwischen Hunderte der ausrangierten „Spare“-Exemplare online. Dabei stellten Prinz Harrys Memoiren, die er gemeinsam mit Ghostwriter J.R. Moehringer (58) verfasst hat, bei ihrer Veröffentlichung am 10. Januar einen Rekord auf. Stolze 1,4 Millionen des Werks wurden am ersten Tag verkauft und bescherten der Verlagsgruppe Penguin Random House damit den bislang besten Verkaufsstart. Dass jetzt so viele Ausgaben seiner Biografie im Müll landen, dürfte dem Herzog von Sussex nicht gefallen, auch wenn Prinz Harry selbst gerne mal seine Memoiren einem Flugbegleiter hinterlässt. Verwendete Quellen: thesun.co.uk