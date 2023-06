Rezo, Nora Tschirner & Carolin Kebekus: Promis sammeln Spenden für mutmaßliche Opfer von Till Lindemann

Rezo, Nora Tschirner oder Carolin Kebekus solidarisieren sich nun mit den mutmaßlichen Opfern von Till Lindemann. Zusammen sammeln sie Spenden für die Frauen.

Köln – Frauen, die Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) öffentlich beschuldigen, bekommen nun Post von seinen Anwälten. Damit die mutmaßlichen Opfer nicht von den Anwaltskosten eingeschüchtert werden, rufen Promis wie Rezo (30), Nora Tschirner (42) oder Carolin Kebekus (43) jetzt auf Instagram zu Spenden auf. „Damit hier im Ansatz eine Chancengleichheit herrscht“, so Nora Tschirner.

Die Vorwürfe gegenüber Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (60) reißen nicht ab, inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Mittlerweile hat die Band Stellung dazu genommen und distanziert sich von den schweren Vorwürfen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, so die Band in einem Instagram-Post. Die Band spricht den Frauen aber das Recht zu, ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Gleichzeitig hat Till Lindemann seine Anwälte hinzugezogen und Unterlassungsaufforderungen verschickt. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, heißt es in der Pressemitteilung der Rechtsanwälte.

Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens äußern sich jetzt zu den Vorwürfen, Nora Tschirner geht allerdings noch einen Schritt weiter. Die Schauspielerin möchten den mutmaßlichen Opfern nun aktiv helfen. Gemeinsam mit Rezo, Carolin Kebekus und anderen deutschen Promis sammelt sie nun Spenden, um „Chancengleichheit herzustellen“.

Über € 400.000 gesammelt: Deutsche Promis solidarisieren sich mit den mutmaßlichen Opfern von Till Lindemann

„Wir haben in den letzten Tagen viel Post bekommen von Leuten, die sich durch die Abmahnungswelle der Kanzlei von Rammstein ziemlich eingeschüchtert gefühlt haben“, so Nora Tschirner in dem Instagram-Video. „Wir sehen da wieder ein klassisches Machtgefälle“, so die Schauspielerin weiter. „Nun ist es ja so: Eine Person kann sehr viele Euros haben und viele Personen können jeweils nur einen Euro haben. Wenn man das zusammenlegt, kann das niedrigschwellig auch sehr viel ergeben“.

Deswegen hat Nora Tschirner gemeinsam mit anderen deutschen Promis, darunter Rezo und Caroline Kebekus, „einen Unterstützertopf, einen Soli-Topf gebaut, so eine Klassenkasse“, wie sie erzählt. Jeder, der helfen möchte, kann das jetzt auch tun. Auch Kleinstbeträge seien mehr als willkommen. Mittlerweile helfen auf andere Promis und unterstützen „Soli-Topf“. So haben Katja Krasavice und Ruth Moschner die Spendenaktion in ihrer Instagram-Story geteilt. Und siehe da: Nach nur 20 Stunden ist der Promi-„Soli-Topf“ schon gut gefüllt. Stolze € 426.792,90 wurden schon gesammelt (Stand: 17. Juni 2023, 16 Uhr).

Auch Dieter Nuhr hat sich zu den Rammstein-Vorwürfen geäußert. Allerdings hielt der Comedien es für lustig, einen Witz über „Rammstein-Aftershow-Orgien“, wie er es nennt, zu machen. Dafür muss er jetzt selbst viel Kritik einstecken. Verwendete Quellen: Instagram/normatschernau & Instagram/rezo & Instagram/carokebelin