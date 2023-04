Größte Panne in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“: Alle Antwortmöglichkeiten sind falsch

Von: Sarah Wolzen

Im Oster-Special kommt es zur größten Panne, die es jemals bei „Wer wird Millionär?“ gegeben hat. Günther Jauch liest vier Antwortmöglichkeiten vor, doch alle sind falsch.

Köln - Das gab es noch nie in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ Ausgerechnet im großen Oster-Special kommt es am Sonntagabend (9. April) zu einer riesengroßen Panne. Günther Jauch (66) ist entsetzt.

„Wer wird Millionär?“-Sensation bei der 200-Euro-Frage

Luca Demirel (25) kann sein Glück kaum fassen, als er es durch die Auswahlfrage zu Günther Jauch auf den „Wer wird Millionär?“-Stuhl schafft. Dass der Lehramtsstudent mit seinem Auftritt in die Annalen der RTL-Quizshow eingehen wird, weiß er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Denn schon bei der 200-Euro-Frage kommt es zu der größten Panne, die es jemals bei „Wer wird Millionär?“ gegeben hat.

„Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?“ will Günther Jauch von Luca Demirel wissen. Wie gewohnt erscheinen vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Doch die wollen plötzlich gar nicht zur Frage passen. „A: Schlüsselspieler; B: Türstürmer; C: Schlosstorwart; D: Zylinderverteidiger“ liest Moderator Jauch mit wachsendem Entsetzen in der Stimme vor und erkennt sogleich: „Das kann nicht stimmen...“

„Wer wird Millionär?“: Quiz muss wegen Panne unterbrochen werden

„Ich nehme Antwort E“, lacht der Kandidat, während Jauch feststellt: „Das hatten wir auch noch nie! Wir nehmen irgendeine Frage und nehmen irgendwelche damit nichts zu tun habende Antworten.“ Irgendwann meldet sich dann auch die Regie zu Wort und erklärt: „Ja, also wir haben die richtigen Antwortmöglichkeiten...“ - „Was macht das Universum mit uns? Die geben oben andere Lösungen ein, die bei uns vollkommen anders ankommen,“ philosophiert Günther Jauch.

Das gab es noch nie bei „Wer wird Millionär?“ - die Antworten passen nicht zur Frage. © RTL+

Komplette Verwirrung in der Show - bis das Dilemma geklärt ist, muss das Quiz erst einmal unterbrochen werden. Nach ein wenig Geplänkel darüber, wie häufig Günther Jauch schon geblitzt worden ist (50 Mal) kann der 66-Jährige dann verkünden: „Es gibt eine 200-Euro-Frage, wo angeblich Frage und Antworten zusammenpassen sollen. Yeah!“ Es erscheint erneut die Frage nach Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo. Da Kandidat Luca weiß, dass es sich dabei um Teigtaschen handelt, bedarf es keines Jokers und er ist eine Runde weiter.

Was für eine schwere Geburt! Medienprofi Günther Jauch weiß natürlich, was ihm nach dieser Sendung blühen wird. „Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: Riesen-Panne. Riesen-Blamage bei ‚Wer wird Millionär?‘“

Auch in der Folge am Ostermontag wird es zu einem Novum kommen, diesmal allerdings geplant. Erstmals dürfen die „Wer wird Millionär?“- Kandidaten Günther Jauch als Joker einsetzen. Verwendete Quellen: RTL+