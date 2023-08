Harry und Meghan planen Liebesroman-Verfilmung und riskieren Stress mit Prinz William

Von: Susanne Kröber

Die Sussexes haben die Rechte für einen Bestseller mit sensiblem Inhalt erworben. Ihr geplanter Hollywood-Film dürfte dem Bruder-Zwist zwischen Harry und William neue Nahrung liefern.

Montecito – Nach dem Erfolg ihrer Doku „Harry & Meghan“ wartet Netflix auf weitere Highlights von Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38), ansonsten könnte nach Meghans geplatztem Spotify-Deal auch der Vertrag mit dem Streaming-Riesen ins Wanken geraten. „Netflix hat sich gefreut, Harry und Meghan unter Vertrag zu nehmen und ist auf der Suche nach einigen großartigen Ideen für die Zukunft. Aber der Rest des Deals hängt davon ab, dass sie diese guten Ideen produzieren“, so ein Netflix-Insider gegenüber The Sun.

Unfalltod, Drogen, Depression – Romaninhalt spiegelt Harrys und Meghans Leben

Jetzt wollen die Sussexes nachlegen und haben die sich die Rechte an einem Bestseller der kanadischen Autorin Carley Fortune gesichert. „Meet Me at the Lake“ heißt der Liebesroman, dessen Verfilmung Prinz Harry und Meghan Markle für Netflix produzieren wollen, um in Hollywood durchzustarten. „Die Themen des Buches haben das Paar fasziniert“, zitiert The Sun eine Quelle. Kein Wunder, weist der Inhalt des Romans doch deutliche Parallelen zu Harrys und Meghans Leben auf.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Fern und Will, die sich in ihren Dreißigern ineinander verlieben – genau wie auch Meghan und Harry. Protagonistin Fern lebt zu Beginn des Liebesromans in Toronto, dort wohnte auch Meghan aufgrund der „Suits“-Dreharbeiten, als sie Prinz Harry kennenlernte. Die Themen psychische Gesundheit, Drogenkonsum und postnatale Depression, die Harry auch in seinen Memoiren thematisiert, spielen eine Rolle, zudem hat eine der beiden Hauptfiguren ein Kindheitstrauma erlitten, nachdem ein Elternteil bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Prinz Harry war zwölf Jahre alt, als seine Mutter Diana († 36) 1997 in Paris bei einem Verkehrsunfall starb.

Wer ist Carley Fortune? Carley Fortune ist eine im kanadischen Toronto geborene Schriftstellerin. 2006 machte sie ihren Bachelor in Journalismus an der Ryerson University in Toronto und war danach als Redakteurin für verschiedene kanadische Publikationen tätig. Mit ihrem Debütroman „Every Summer After“ (dt.: „Fünf Sommer mit dir“) gelang der Mutter zweier Söhne direkt der Sprung auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Im Mai 2023 konnte Fortune dieses Kunststück mit dem Nachfolgewerk „Meet Me at the Lake“ wiederholen.

Geplantes Filmprojekt: Schlachtet Prinz Harry die Familiengeschichte der Royals zu seinen Gunsten aus?

Für Prinz Harry könne die Verarbeitung seiner Traumata durch Kunst „kathartisch und heilend sein“, so Therapeutin und Autorin Sally Baker gegenüber The Mirror. Problematischer sei die Verfilmung des Liebesromans durch die Sussexes für Prinz William (41). Die sensiblen Inhalte, vor allem der thematisierte Unfalltod eines Elternteils, könnten Harrys Beziehung zu seinem Bruder William weiter belasten, „der zwangsläufig glauben wird, dass Harry ihre Familiengeschichte immer noch für seine eigenen aufsehenerregenden Inhalte ausschlachtet.“

Eine Versöhnung könnte für Harry und William so in immer weitere Ferne rücken. Nach den Enthüllungen in der Netflix-Doku, vor allem aber auch den Anschuldigungen in Prinz Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) soll sowieso Funkstille zwischen den Brüdern herrschen, es ist zu befürchten, dass das geplante Filmprojekt die Kluft noch vergrößern wird. Dabei könnte es 2023 noch zu einem Wiedersehen kommen, denn ein Termin für ein Familientreffen ist in diesem Jahr praktisch unumgänglich. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, mirror.co.uk