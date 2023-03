Diese Rollen sollen George, Charlotte und Louis bei der Krönung übernehmen

Neue Berichte enthüllen, dass Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Krönung von König Charles III. in Erscheinung treten werden.

London – Die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) am 6. Mai laufen auf Hochtouren. Als Thronfolgerpaar werden natürlich auch Prinz William (40) und Kate Middleton (41) Teil der feierlichen Zeremonie sein. Millionen Royal-Fans weltweit hoffen aber vor allem auf einen Auftritt ihrer Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4).

Krönung von König Charles III.: George, Charlotte und Louis bei Aufmarsch und Kutschfahrt dabei

Und dieser Wunsch könnte erfüllt werden. Wie The Times berichtet, sollen George, Charlotte und Louis am Tag der Krönung von König Charles formelle Rollen übernehmen. Konkret gehe es dabei um die Prozession nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey. Wenn der frisch gekrönte Charles nach der Zeremonie mit Ehefrau Camilla die Abtei verlässt, werden die beiden laut Times von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis begleitet.

König Charles und Königin Camilla fahren dann in der Krönungskutsche, der „Gold State Coach“, zurück zum Buckingham-Palast. Direkt dahinter folgt eine weitere Kutsche mit Prinz William und Prinzessin Kate. Wie jetzt durchgesickert ist, sollen George, Charlotte und Louis gemeinsam mit ihren Eltern in der Kutsche Platz nehmen. Man darf sich also schon auf zuckersüße Bilder der drei Mini-Royals freuen – oder auch auf lustige Grimassen der kleinen Frechdachse.

Krönung der britischen Monarchen Die Krönung der britischen Monarchen findet traditionell in der Westminster Abbey in London statt. In der feierlichen Zeremonie führt der Erzbischof von Canterbury die Königin oder den König in sein Amt ein. Teile des Gottesdienstes sind die Eidablegung des Monarchen, die Darreichung der Bibel und der Kronjuwelen, die Salbung und schließlich die Krönung mit der St.-Edwards-Krone.

„Große visuelle Anziehungskraft“: König Charles setzt bei Krönung auf seine Enkel

Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate würden dem historischen Großereignis zusätzlichen Glanz verleihen. „George und sein Geschwister Charlotte und Louis werden bei der Krönung eine große visuelle Anziehungskraft haben – so wie Prinz Charles bei seiner Mutter“, betont Historikerin Dr. Tessa Dunlop (49) gegenüber The Mirror. Welche Aufgabe vor allem Prinz George als zukünftiger König bei der Krönung übernehmen soll, ist indes weiterhin unklar. König Charles III. wünscht sich eine tragende Rolle für seinen Enkel, doch William und Kate sind unentschlossen, wie stark ihr Ältester in die Zeremonie eingebunden werden soll.

Auf seine Enkel Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte (v.l.) will König Charles (rechts) bei der Krönung auf keinen Fall verzichten. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire /picture alliance/dpa/PA Wire/Jonathan Brady

Prinz George soll bei der Krönung seines Großvaters, bei der er zweifellos sowieso unter besonderer Beobachtung steht, keinem zu großen Druck ausgesetzt sein, so die Bedingung seiner Eltern laut The Telegraph. Seine jüngeren Geschwister Charlotte und Louis, die vor der Krönung noch ihren achten und fünften Geburtstag feiern, werden der Zeremonie lediglich als Zuschauer beiwohnen. Ob auch König Charles‘ Enkel Archie (3) und Lilibet (1) bei der Krönung dabei sein werden, steht nach wie vor in den Sternen – ihre Eltern Prinz Harry (38) und Meghan Markle(41) haben ihre Teilnahme an eine Reihe von Forderungen geknüpft. Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, mirror.co.uk, telegraph.co.uk