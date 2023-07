Romantik auf Knopfdruck: Kate Middleton bei Poloturnier royales Aushängeschild Prinz Williams

Kate Middleton weiß, was Fotografen von ihr erwarten. Süße Liebesmomente für tolle Schlagzeilen zu bieten, ist für die Prinzessin kein Problem. Doch was für Romantik-Fotos reicht, sieht auf Video oft ganz anders aus.

Windsor – „Prinzessin Kate gratuliert Prinz William zum Polo-Sieg mit einem seltenen öffentlichen Kuss! Sehen Sie den süßen Moment“, so oder ähnlich lauten die Schlagzeilen des Tages. Man ist sich einig: So viel Zweisamkeit war in letzter Zeit selten zwischen Kate Middleton (41) und Ehemann Prinz William (41) zu beobachten. Beim Royal Charity Polo Day im Guards Polo Club am Donnerstag holte Prinz William und sein Team bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für die U.S. Polo Association bei einem aufregenden Spiel den Sieg.

Viel Liebe für den guten Zwecke – Kate Middleton ist inzwischen ein Presse-Profi

Bei diesen Bildern geht jedem das Herz auf, wie süß die beiden sind! Dabei geht es nach dem Küsschen direkt weiter fürs Pressefoto (Fotomontag). © DougxPeters/Imago &Andrew Matthews/dpa

Hinreißende Fotos, Kate fiebert am Spielfeldrand mit, schlägt sich die Hände vor den Mund, wenn es knapp ist, jubelt, wenn Team William ein Vorstoß gelingt. Abgesehen davon sieht sie im Beulah-Kronblumen-Dress (644 Euro), Slingback Pumps von Camilla Elphick (363 Euro) und der lässigen Finley-Sonnenbrille (175 Euro) mit einem Champagner-Glas in der Hand einfach nur hinreißend aus. Ihre glänzende brauen Mähne weht wie ihr Kleid in der Brise über den Poloplatz, als Prinz William von der Tribüne kommend zur Siegerehrung schreitet, seine Frau umarmt, die ihn links und rechts auf die Wange küsst, und seinen Arm rubbelt.

Wenn so viel Romantik im Spiel ist, kann sich das Paar sicher sein, dass die Kassen für den guten Zweck klingeln. Zu den hübschen Bildern stellt das Paar bei Instagram die Worte des Dankes: „Ein großes Dankeschön an alle, die heute am Charity Polo Cup teilgenommen haben und uns geholfen haben, Geld zu sammeln, das einen so bedeutenden Einfluss auf Dinge hat, die uns am Herzen liegen. Im Laufe der Jahre hat diese Veranstaltung mehr als 12 Millionen Pfund (14 Mio. Euro), wobei die Begünstigten unsere Freunde sind“. Es folgt die Aufzählung der Spendenempfänger.

Wie viel Zuneigung gestattet das Protokoll unter Royals? Die Expertin für königliche Etikette, Myka Meier, Gründerin und Direktorin von Beaumont Etiquette, äußert sich bei People zu dem Thema. Sie erklärt, dass es keine formellen Regeln für romantische Gesten zwischen royalen Paaren in der Öffentlichkeit gibt – es läge in ihrem eigenen Ermessen. „Älteren Mitgliedern der königlichen Familie wird wahrscheinlich nicht vorgeschrieben, wie sie interagieren sollen oder wann sie PDA (engl. „Public display of affection“, dt. Zuneigungsbekundungen in der Öffentlichkeit) zeigen dürfen oder nicht. Man vertraue darauf, dass sie ihr Verhalten der Situation entsprechend anpassen. „Die Royals passen ihr Verhalten oft an die Förmlichkeit der Veranstaltung an, an der sie teilnehmen“. Bei einer düsteren oder formelleren Veranstaltung ist es weniger wahrscheinlich, dass wir PDA sehen, als bei einer zwanglosen Veranstaltung, bei der Liebesbeweise willkommen sind.

Schafft es Kate Middleton bei aller Professionalität, dass die Romantik nicht zu kurz kommt?

Auf Video sieht die eben beschriebene Szene, die Korrespondent Simon Perry für People bei Instagram zur Verfügung gestellt hat, etwas anders aus. Nach dem Doppelküsschen gehts für William schnurstracks weiter zur Pokalübergabe. Während er noch die Hände schüttelt, zieht Kate ihn sanft aber bestimmt in die richtige Pose für die Fotografen, ihr Gesicht zeigt dabei strahlende Begeisterung, die gar nicht zur Situation passt, aber toll auf Bildern der Boulevard-Presse aussieht. Wie Prinz William schaut, ist in dem Moment übrigens egal, sein Gesicht ist von der Kamera abgewendet. Schwups, schon steht das Paar in Pose neben den Preisverleihern und lächeln zwei Sekunden breit und frontal für die nachrichtlichen Pressefotos.

Der ganze Akt vom Küsschen angefangen ist in zehn Sekunden vorbei, alle haben, was sie brauchen. Starke Auftritte in der Liga am Stück liefert zumindest Kate seit drei Tagen ab. Am 4. Juli zog Kate Middleton mit Tennis-Legende Roger Federer (41) in der Royal-Box von Wimbledon alle Blicke auf sich, am 5. Juli war sie der Hingucker bei der zweiten Krönung König Charles’ (74) und Camillas (75) bei der Übergabe der schottischen Kronjuwelen in Edinburgh und einen Tag später verzaubert sie die Medien mit der Liebesbekundung beim Poloturnier in Windsor. War da nicht was mit einem Flirt zwischen Federer und ihr? Bei so viel Liebe zwischen William und ihr ist das gleich wieder vergessen. Verwendete Quellen: people.com, Instagram @sperrypeoplemag