Ross Antony und Ehemann Paul küssen sich nicht in der Öffentlichkeit: „Respekt für die ältere Generation“

Seit vielen Jahren ist Entertainer Ross Antony glücklich mit seinem Partner Paul Reeves. Auf Gefühlsbekundungen in der Öffentlichkeit verzichtet das Paar jedoch.

Siegburg – Bei Ross Antony (48) läuft es seit vielen Jahren nicht nur beruflich rund. Der Schlagerstar hat in Paul Reeves (49) auch den Partner seines Lebens gefunden. Ihr Glück krönten die beiden mit einer Hochzeit 2017. Doch nun verblüfft der gebürtige Brite mit einer überraschenden Aussage: Öffentliche Liebesbekundungen gibt es bei den Turteltauben nicht.

Ross Antony hält sein Liebesglück gerne privat

Auf der Bühne sah sich Ross Antony kürzlich mit einigen technischen Pannen konfrontiert, privat hat der Schlagersänger jedoch mit weniger Komplikationen zu kämpfen. Der beliebte Musiker lebt seit 2006 mit seinem Lebensgefährten Paul Reeves in einer eingetragenen Partnerschaft. Nachdem 2017 die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland erlaubt wurde, fackelte der ehemalige Bro‘Sis-Sänger nicht lange und trat mit seinem Liebsten vor den Traualtar. Außerdem adoptierte das Paar zwei Kinder zusammen.

Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ offenbart Ross Antony nun jedoch, dass er sein Liebesglück nicht gerne öffentlich zur Schau stellt. „Paul und ich haben Respekt für die ältere Generation. Wir küssen uns nicht in der Öffentlichkeit, wir halten nicht die Hände. Es ist für manche Leute immer noch schwierig und das kann ich verstehen“, erläutert der Entertainer.

Ross Antony begeistert nicht nur mit seiner Musik Sänger Ross Antony kann nicht nur mit seinen Songs bei den Schlagerfans punkten: Der Musiker ist auch für seine schrillen Outfits bekannt. Ob in kunterbunten Farben oder mit wilden Mustern – der Brite beweist regelmäßig Fashion-Mut. Kein Wunder, dass Olaf Berger die Zuschauer des „ZDF-Fernsehgarten“ mit seinem pinken Anzug zuletzt an Ross Antony erinnerte.

Ross Antony: „Wir sollten lieben, wen wir wollen“

Ross Antony findet allerdings, dass es Grenzen gibt. „Aber man muss nicht so böse reagieren. Man muss einfach nur sagen: ‚Es tut mir leid, wir sind die ältere Generation, wir verstehen das eigentlich nicht. Es wäre schön, wenn du solche Sachen nicht machen würdest‘“, schildert er. Damit habe er „überhaupt kein Problem“. Für Menschen, die „böse schreiben und sich böse äußern“, hat der Musiker allerdings null Verständnis.

Ross Antony ist seit 2017 mit Paul Reeves verheiratet. Obwohl die beiden überglücklich sind, halten sie sich mit Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit zurück. © IMAGO / Gartner; IMAGO / Future Image

Der Entertainer selbst hatte eigenen Aussagen zufolge Glück, dass sein Umfeld verständnisvoll auf die Beziehung mit Paul reagierte. „Keiner hat wirklich böse was über uns beide gesagt. Aber ich merke das bei anderen, dass die es wirklich schwierig haben“, fügt Ross hinzu. Er hofft, dass die freie Partnerwahl bald für alle ganz selbstverständlich ist: „Wir sollten lieben, wen wir wollen.“ Respekt und Akzeptanz liegen dem Sänger sehr am Herzen, daher griff Ross Antony in seinem neuen Song auch das Thema Mobbing auf. Verwendete Quellen: Podcast „Aber bitte mit Schlager“