Roy Blacks Sohn verliert Baby

Roy Blacks Sohn Torsten Höllerich und seine Ehefrau trauern um ihr ungeborenes Baby. Im vierten Schwangerschaftsmonat hörte sein Herz auf zu schlagen.

Kolumbien – Torsten Höllerich (47) hat sich nach schweren Schicksalsschlägen in Kolumbien ein neues Leben aufgebaut. Der Sohn von Schlagerstar Roy Black (†48) musste im Alter von 15 Jahren den Tod seines berühmten Vaters verkraften. Elf Jahre später starb dann auch seine Mutter Silke (†56). Inzwischen ist Torsten Höllerich mit seiner Ehefrau Maria Fernanda glücklich in dem südamerikanischen Land, die beiden haben einen dreijährigen Sohn. Doch nun muss er einen erneuten Verlust verkraften.

Erneuter Schicksalsschlag: Roy Blacks Sohn Torsten Höllerich trauert um ungeborenes Baby

Vor 17 Jahren ging Roy Blacks Sohn Torsten Höllerich nach Kolumbien, um dort ein neues Leben in Anonymität zu genießen und die bewegte Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch nun ereilte ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Der 47-Jährige und seine Ehefrau Maria Fernanda trauern laut Medienberichten um ihr ungeborenes Kind. Wie u. a. die aktuelle berichtet, schlug das Herz des Ungeborenen im vierten Schwangerschaftsmonat plötzlich nicht mehr.

Torsten Höllerichs Ehefrau sei demnach mit starken Schmerzen und Blutungen in die Klinik gekommen. Dort erklärte ein Arzt Höllerich nach mehreren Stunden Warten, dass das Baby gestorben und seine Ehefrau in einem kritischen Zustand sei. Weiter heißt es, die Ärzte hätten Torsten Höllerich um Erlaubnis gebeten, die Gebärmutter seiner Gattin entfernen zu dürfen, da diese viel Blut verloren hätte. „Als ihr Ehemann war ich die einzige Person, die diese Einwilligung geben konnte, und ich gab sie, um das Leben meiner Frau zu retten“, erinnert sich der 47-Jährige an die belastende Situation.

Torsten Höllerich hat in Kolumbien eine neue Familie gefunden

Besonders schlimm sei der Moment gewesen, als Torsten Höllerich seiner Ehefrau die Nachricht vom Tod des ungeborenen Babys überbringen musste. „Ein Arzt half mir dabei. Sie konnte das alles nicht glauben, fing an zu weinen und hörte nicht mehr auf“, so der Sohn von Roy Black.

Nachdem er den Tod seines Vaters und seiner Mutter verkraften musste, baute sich Torsten Höllerich ein neues Leben in Kolumbien auf. Doch nun trauert der Sohn der Schlagerlegende Roy Black (†) um sein ungeborenes Baby. © IMAGO / United Archives

Nach dem Verlust ihres Babys können sich Torsten Höllerich und seine Ehefrau nun auf die Familie von Maria Fernanda verlassen. In ihr hat der Wahl-Kolumbianer eine neue Familie gefunden. „Marias Familie akzeptierte mich von Anfang an als vollwertiges Mitglied. Der Stellenwert von Familie ist in Kolumbien extrem hoch. Das genieße ich“, erklärt er weiter.

Verwendete Quellen: die aktuelle