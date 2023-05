Nun ist sie brünett: Charlène von Monaco sieht nach Typveränderung deutlich anders aus

Von: Florian Schwartz

Fürstin Charlène von Monaco ist immer für eine Überraschung gut. Doch ihr neuer Style wurde zum unerwarteten Hingucker. Ihre blonden Haare sind verschwunden.

Monte-Carlo – In den letzten Jahren hat Fürstin Charlène von Monaco (45) immer wieder bewiesen, dass sie einen eigenen Kopf hat. Ihre Experimentierfreude zeigte sich vor allem an ihren wechselnden Looks und Outfits. Passend dazu gab es auch stets eine neue Frisur – allerdings blieb die Monegassin ihrer blonden Haarpracht weitgehend treu. Bis jetzt, wie rtl.de berichtet. Denn Charlène hat sich für eine neue Haarfarbe entschieden.

Von blond zu brünett: Charlène von Monaco wagt krasse Typveränderung

Beim „Maria Callas Award“ in Monaco staunten Presse und Öffentlichkeit nicht schlecht, als Charlène an der Seite von Ehemann Fürst Albert (65) in der Oper von Monte-Carlo über den roten Teppich schritt. Denn die einst blonde Fürstin war nach einer Typveränderung kaum wiederzuerkennen. Und das lag ausnahmsweise einmal nicht am Kleid der Monegassin.

Charlène hatte ihrem blonden Haar nun endgültig den Kampf angesagt und sich kurzerhand für eine schokobraune Haarfarbe entschieden. Eine Besonderheit. Denn, obwohl Charlène in letzter Zeit immer wieder auf dunkles Haarstyling setzte, hatte sie nach wie vor blonde Strähnchen beibehalten. Nun wagte sie einen endgültigen Schritt und wechselte komplett von blond auf brünett.

Charlène von Monaco: Ihr blonder Pixie Cut war das Markenzeichen

In den letzten zwölf Jahren hatte Charlène von Monaco zahlreiche Looks ausprobiert, um als Fürstin von Monaco auch modische Statements zu setzen. Das machte sich auch an ihrer Haarpracht bemerkbar. Dabei ging es auch ihrer blonden Wallemähne, die sie noch als südafrikanische Leistungsschwimmerin unter ihrer Badekappe verbarg, an den Kragen. 2013 wurde der blonde Pixie Cut schließlich zu Charlènes unverwechselbaren Markenzeichen.

Ab November 2021 begann eine neue Phase im Leben der Fürstin. Die Zweifach-Mama hatte sich aufgrund gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aus ihrer südafrikanische Heimat meldete sich Charlène nur selten und mit eher besorgniserregenden Bildern zu Wort. Nach einem Klinik-Aufenthalt ist sie im letzten Jahr ins Rampenlicht zurückgekehrt und hat ihre royalen Verpflichtungen wieder aufgenommen.

Die Erwartungen waren hoch an Charlène von Monaco. Wie würde die Ikone an der Seite Alberts zur Krönung Charles III. erscheinen? Doch eine andere holte sich die Fashion-Krone. Verwendete Quellen: rtl.de