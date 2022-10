Erster Royal im Dschungelcamp: Plaudert Mike Tindall Geheimnisse der Königsfamilie aus?

Von: Julia Hanigk

Teilen

Im November startet das englische Dschungelcamp. Diesmal soll ein echter Royal dabei sein. Mike Tindall wird als Kandidat der Fernsehshow gehandelt.

London - Nicht nur in Deutschland wird derzeit fleißig spekuliert, welche Promis in das „Dschungelcamp“ einziehen. Auch im Vereinigten Königreich wird die Show unter dem Titel „I am a celebrity...Get Me Out of Here!“ ausgestrahlt und vorab gerätselt. Einer der Kandidaten überrascht jetzt doch sehr: wird ein Mitglied der königlichen Familie im Live-TV bald Ekelprüfungen absolvieren?

Mike Tindall als erster Royal im Dschungelcamp?

Mike Tindall (43) ist der Mann von Zara Phillips (41), der Tochter von Prinzessin Anne (72). Anne ist wiederum die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96). Er hat also Zugang zum innersten Royal Circle – und soll jetzt ins Dschungelcamp einziehen. Wären diese Gerüchte wahr, ist Mike Tindall das erste Mitglied der königlichen Familie, das an der erfolgreichen ITV-Show teilnimmt, die im Vereinigten Königreich nicht erst im Januar, sondern schon von November bis Dezember ausgestrahlt wird.

Da dürfte Charles nicht begeistert sein: Mike Tindall soll ins britische Dschungelcamp gehen. (Symbolbild) © dpa/PA Wire/Andrew und dpa/PA Wire/Aaron Chown

Diese Neuigkeit wäre alleine deswegen schon eine Sensation, weil sich die royale Familie öffentlich so gut wie nie zu ihren Angelegenheiten äußert – mal abgesehen von Prinz Harry und Meghan Markle, die einen Skandal nach dem anderen liefern. Bei Geschichten am Lagerfeuer über die Begebenheiten des britischen Königshauses würde die ganze Welt sicher gerne lauschen.

Wer ist Mike Tindall? Mike Tindall ist ein ehemaliger Rugbyspieler, der in den Jahren 2000-2011 für die englische Nationalmannschaft spielte, 2014 beendete der Sportler seine Profikarriere. Zwischen ihm und der Queen-Enkelin Zara Phillips soll es 2003 bei der Rugby-Meisterschaft in Australien gefunkt haben. Am 30. Juli 2011 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die erste Tochter Mia Grace kam 2014 zur Welt, die zweite Tochter Lena Elizabeth 2018 und Sohn Lucas Philip 2021. Wie die beiden bekannt gaben, erlitten sie 2016 eine Fehlgeburt.

Mike Tindall nahm bereits an einer Fernsehshow teil

Ein enger Freund von Mike Tindall, James Haskell, könnte ihn jedenfalls von einer Teilnahme überzeugt haben. Er nahm 2019 an der Show teil. Für Tindall wäre es immerhin auch nicht die erste Reality-TV-Show; der Royal nahm 2015 schon an der Sendung „The Jump“ teil, bei dem ihm im Fernsehen das Skifahren beigebracht wurde.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Nach dem Tod der Queen überarbeiten Meghan und Harry derzeit ihre angekündigte Netflix-Serie, in der einige Internas ausgeplaudert werden dürften. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, bunte.de, wikipedia.de