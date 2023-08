Royal zweiter Klasse? Prinz Daniel wird 50 – aber feiern darf nur König Carl Gustaf

Am 15. September wird der Ehemann von Kronprinzessin Victoria von Schweden 50 Jahre alt. Doch Prinz Daniel wird an diesem Tag nur eine Nebenrolle spielen.

Stockholm – Es ist nicht irgendein Geburtstag, den Prinz Daniel von Schweden am 15. September feiert. 50 Jahre wird der ehemalige Fitnesstrainer und Unternehmer, der seit über 20 Jahren gemeinsam mit Kronprinzessin Victoria (46) durchs Leben geht. Daniels Geburtsdatum verbinden die Schweden allerdings mit einem ganz anderen Ereignis, denn genau am Tag, an dem sein zukünftiger Schwiegersohn 1973 das Licht der Welt erblickte, wurde Carl XVI. Gustaf (77) zum schwedischen König ernannt.

„Ihm macht es sicherlich nichts aus“: Prinz Daniel lässt an seinem Geburtstag König Carl Gustaf den Vortritt

Während der 50. Geburtstag oft für ein großes Fest genutzt wird, muss die Party für Prinz Daniel leider ausfallen – oder zumindest verschoben werden. Zu bedeutend ist der 15. September 2023 für die Bernadotte-Dynastie, in die Daniel einheiratete, als er Prinzessin Victoria am 19. Juni 2010 vor den Augen zahlreicher Royals wie Fürst Albert II. (65) und Charlène von Monaco (45) das Ja-Wort gab. Bisher hat kein schwedischer König so lange regiert wie Carl Gustaf, aktuell kommen weltweit unter den Staatsoberhäuptern nur Hassanal Bolkiah (77), der Sultan von Brunei, mit 55 Jahren und Königin Margrethe II. von Dänemark (83) mit 51 Jahren auf eine längere Amtszeit.

Prinz Daniel wird an seinem eigenen großen Tag also zurückstecken und zusammen mit Victoria und den Kindern Estelle (11) und Oscar (7) seinem Schwiegervater Tribut zollen. „Prinz Daniel wird gefeiert – aber nicht an diesem besonderen Tag“, so der oberste Gerichtspräsident, Marschall Fredrik Wersäll (72) laut Svensk Damtidning. Ausmachen wird es dem als bescheiden und bodenständig geltenden Prinzen aber vermutlich nichts, wie Royal-Experte Herman Lindqvist erklärt.

Pech für Daniel, am historischen Jubiläumstag des Königs 50 Jahre alt zu werden, aber ihm macht es sicherlich nichts aus, seine eigene Feier um einen Tag oder eine Woche zu verschieben.

50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf: Feierlichkeiten und Gäste

Am Jubiläumstag soll laut Adelswelt zunächst ein Gedenkgottesdienst geplant sein, den König Carl XVI. Gustaf mit seiner Familie besuchen wird, es folgt ein großes Jubiläumsdinner in Schloss Drottningholm, dem privaten Wohnsitz von Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden (79). Einen Tag später beschließt dann eine Kutschfahrt des Königspaares durch die schwedische Hauptstadt Stockholm die Feierlichkeiten.

Neben Victoria und Daniel werden mit Sicherheit auch Carl Gustafs einziger Sohn Carl Philip (44), dessen Ehefrau Sofia (38) und die gemeinsamen Söhnen Alexander (7), Gabriel (5) und Julian (2) am 50. Thronjubiläum teilnehmen. Ob die in den USA lebende Prinzessin Madeleine (41) mit ihrem Mann Chris O‘Neill (49) anwesend sein wird, bleibt abzuwarten. Ihr für August 2023 geplanter Umzug nach Schweden wurde verschoben. Im kommenden Jahr sollen Madeleine, Chris und die Kinder Leonore (9), Nicolas (8) und Adrienne (5) dann aber endgültig ihre Zelte in Florida abbrechen und in die Heimat der Schweden-Prinzessin zurückkehren. Verwendete Quellen: adelswelt.de, svenskdam.se