Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip gaben sich in der Londoner Westminster Abbey das Jawort. George VI. (51, †1952), der Vater der Braut, führte die Prinzessin am 20. November 1947 zum Altar. Der britische Modeschöpfer Sir Norman Hartnell wurde gebeten, das Brautkleid der Königin zu entwerfen. Ihre Majestät trug das Meisterwerk aus elfenbeinfarbener Seide, das mit Kristallen und 10.000 Perlen verziert war. Es war mit einer 15 Fuß (4,57 Meter) langen, sternförmigen Schleppe versehen, die in Braintree in Essex gewebt wurde und von Botticellis berühmtem Renaissance-Gemälde Primavera inspiriert war, das Wiedergeburt und Wachstum nach dem Krieg symbolisierte. Die Prinzessin hatte Kleidergutscheine gesammelt, um das Kleid zu bezahlen, da Großbritannien zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit im November 1947 noch rationiert war.

© Pa Wire/dpa