Prinz George kaum wiederzuerkennen: Sein Aussehen sorgt für Aufruhr

Von: Larissa Glunz

Ein kleiner Prinz wird groß: George hat in den letzten Monaten einige Zentimeter dazu gewonnen (Symbolbild). © Aaron Chown/dpa

Prinz Georges jüngster Auftritt sorgt für erstaunte Gesichter: An der Seite seiner Eltern William und Kate zieht der Cambridge-Spross alle Blicke auf sich.

London – Fußball, Rugby, Polo: Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind leidenschaftliche Sport-Fans, die mit ihrer Begeisterung auch ihre Kinder angesteckt haben. Im Hause Cambridge wird Sportsgeist nicht nur großgeschrieben, das Herzogspaar hat sein Hobby sogar zum Beruf gemacht.

Als Schirmherrin und Schirmherr unterstützen Kate und William im Dienst der Krone unterschiedliche Stiftungen und Organisationen und zeigen dabei vollen Körpereinsatz. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Herzogin Kate in Prinz Harrys (37) Fußstapfen tritt und die Schirmherrschaft der englischen Rugby-Verbände übernimmt, zeigte sie in einem Rugby-Training ihre Ballkünste. Der Ausflug ins Twickenham Stadion in London hat Kate sichtlich Spaß bereitet, bei ihrem erneuten Besuch wurde sie nun von Ehemann William und Sohn George (8) begleitet.

Von den Zuschauerrängen aus sah sich das royale Trio das „Six Nations"-Spiel zwischen Wales und England an, für verblüffte Gesichter sorgte aber vor allem der Auftritt von Prinz George. Das Aussehen des königlichen Sprösslings löste auf Twitter & Co. eine riesige Kommentarwelle aus, denn der 8-Jährige hat in den vergangenen Monaten offensichtlich einen großen Wachstumsschub erlebt. „Prinz George ist so groß geworden", stellte eine Userin fest.