Jetzt doch? König Charles und Camilla bestätigen Auszug aus Clarence-House

König Charles und Camilla bestätigen Auszug aus Clarence-House

Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts bestätigte der Palast den Umzug König Charles III. und Camillas, die ihr geliebtes Clarence House nun doch aufgeben werden.

London – Umzugspläne hatte König Charles III. (74) noch vor seiner Krönung auf ewiges Eis gelegt. Traditionell hätten er und Ehefrau Camilla (75) ihre Sachen packen und in den Buckingham-Palast – unverrückbar die offizielle Residenz britischer Monarchen – übersiedeln müssen. Doch im Palast zu wohnen, empfanden Charles und Camilla als „nicht zweckmäßig“. Es gab auch schon Ideen, was man sonst mit dem Touristenmagnet im Herzen Londons anstellen hätte können.

Trotz anfänglicher Abneigung will König Charles nun doch „ins große Haus“ übersiedeln

Charles‘ Plänen kam entgegen, dass der Monumentalbau derzeit steuerfinanziert für die gewaltige Summe von 424 Millionen Euro renoviert wird und die Arbeiten nicht vor 2027 abgeschlossen sein werden. Also schlug der König zwei Fliegen mit einer Klappe: Er wollte weiter bescheiden im Clarence House leben und plante außerdem „das große Haus“, wie Charles den Palast nennt, und seine Gärten das ganze Jahr über der Öffentlichkeit zur Besichtigung freizugeben.

Doch daraus wird nichts, wie das Königspaar nun bestätigte. Es ist unklar, ob Charles das Clarence House als Zweitwohnsitz beibehalten wird oder ob er andere Familienmitglieder dort einquartieren will. Der Monarch hat nicht nur die Wahl zwischen Immobilien in London, sondern auch zwischen verschiedenen Häusern im ganzen Land. In seinem Landsitz Highgrove House verbringt er gerne die Wochenenden und ist von dem von ihm selbst umgestalteten Garten der Residenz sehr angetan.

Buckingham Palace – offizielle Residenz und britische Machtzentrale Erbaut wurde das Schloss im Jahr 1703 vom Herzog von Buckingham und diente zunächst als Stadthaus. Mit der Regentschaft von Queen Victoria (81, † 1901) entwickelte sich der Palast zum Hauptwohnsitz des britischen Monarchen. Heute ist das riesige Gebäude, eine der wichtigsten Attraktionen Londons, wozu unter anderem die weltweit bekannte Wachablösung beiträgt. Der Palast verfügt über 775 Zimmer, darunter 19 Staatsräume, 52 Schlafzimmer für die königliche Familie und Gäste, sowie 78 Badezimmer und 92 Büros.

König Charles will nun nicht nur sein Office im Buckingham-Palast haben

Jetzt kann es plötzlich nicht schnell genug gehen, obwohl Charles eigentlich nur sein Office im Stadtpalast haben wollte. Sind die Privatwohnungen fertig, werden die Koffer gepackt. Die Wohnungen befinden sich im Nordflügel des Palastes, der erst am Ende der zehnjährigen Mammutrenovierung fertiggestellt werden soll.

„Die Infrastruktur des Gebäudes bedarf dringend einer Generalüberholung, um langfristige Schäden am Gebäude und seinem Inhalt zu vermeiden“, heißt es auf der Website der königlichen Familie. „Der kosteneffektivste Weg, diese wesentlichen Dienste zu ersetzen und sicherzustellen, dass der Palast für die nächsten 50 Jahre einsatzfähig ist, ist ein über zehn Jahre gestaffeltes Arbeitsprogramm“.

Für König Charles wird es 20 Jahren auch ein trauriger Abschied aus dem Clarence House sein. Angeblich wollte er, wie auch seine Mutter Queen Elizabeth II. nie im Buckingham-Palast wohnen

Das 369 Millionen Pfund teure Projekt wurde bereits zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. in Angriff genommen, und nun ist ihr Sohn Charles für die Arbeiten zuständig. Der umweltbewusste König Charles stellt sicher, dass die Renovierungsarbeiten den Palast zukunftssicher machen, und er hat sogar die Heizung zu Hause heruntergedreht, um Kosten und Emissionen zu senken. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, thetimes.co.uk, dailymail.co.uk