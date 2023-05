Bei Krönung von König Charles: Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George stehlen allen die Show

Wer nur kurz reingeschalten hat, sah was für ein Affentheater es war. Da bin ich froh das mein König Jesus Christus ist und der auf eine menschliche Krönnung demütig verzichtete. Da muss sich keiner in Goldkutschen finanzieren oder vor dem König verbeugen, Ringe küssen oder in ritueller Scheinreligiösität baden.

Nope Jesus ist seit 1914 König, weil er Gottes Gesetz genau folgt. Weil er immer treu war und weil er Gottes Namen Jehova immer geheiligt hat. Da bedarf es keinem öffentlichen und aufgezeichneten Gebetes um das Volk sicher zu sein, keine 114 Millionen teure Krönung.

Bei Jesus bin ich mir sicher, der weiße Reiter wird am Himmel erscheinen und für sein Volk, seine Zeugen kämpfen sobald der Feind im Land der Zierde steht. Ich habe darauf verzichtet meinen Kommentar mit Bibelversen zu spicken. Denn die sollte jeder Christ erkennen, sind es doch Grundlagen die man vor der Taufe und Hingabe kennen muss. Den auch das ist anders ein Charles miss sich hingeben, ein Jesus musste dies bei der Taufe nicht tun.