Platz da, Prinz Louis! Jetzt machen ihm Charlène von Monacos Zwillinge Konkurrenz

Kate Middletons und Prinz Williams jüngster Spross ist eigentlich der unangefochtene Star unter den royalen Faxenmachern. Doch jetzt schicken Albert und Charlène Jacques und Gabriella ins Rennen.

Monaco – Noch sind die Auftritte von Jacques und Gabriella (beide 8) eher eine Seltenheit, doch zu wichtigen Anlässen begleiten die monegassischen Zwillinge ihre Eltern Charlène von Monaco (45) und Fürst Albert II. (65). Zuletzt zeigte sich die Fürstenfamilie auf dem Balkon des Palasts in Monte-Carlo anlässlich der Johannisnacht. Doch ein prasselndes Feuer im Hof und dazu tänzerische Darbietungen sorgten zumindest bei den Mini-Royals nicht für gesteigertes Interesse.

Balkon-Auftritt mit Charlène und Albert: Jacques und Gabriella wenig begeistert

Gabriella und Jacques sahen in ihren schicken Outfits zuckersüß aus, auch zeigte sich mal wieder, wie ähnlich Prinzessin Gabriella ihrer Mutter Charlène inzwischen sieht. Mit ihren Eltern applaudierten die Zwillinge vom Balkon, vor allem Gabriella ließ jedoch erahnen, dass sie das Spektakel alles andere als spannend fand – wer will es der Achtjährigen verübeln? Ganz im Stil von Prinz Louis (5), dem jüngsten Sohn von Kate Middleton (41) und Prinz William (41), war nicht nur braves Lächeln angesagt.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern

Gabriella spielte an ihrem eleganten Dutt herum, hängte sich gelangweilt über die Balkonbrüstung oder hielt sich die Ohren zu – mit ähnlichen Bildern eroberte auch Grimassen-König Prinz Louis die Herzen der Royal-Fans weltweit. Albert und Charlène ließen ihre Zwillinge machen und hielten sich mit Ermahnungen zurück, kürzlich hatte Fürst Albert im Interview mit der Gala bereits durchblicken lassen, dass er und Ehefrau Charlène keine strengen Eltern sind.

Gabriella und Jacques dürfen auch mal Kind sein: Charlène und Albert sind keine strengen Eltern

Der Ernst des Lebens beginnt für die Mini-Monegassen früh genug, vor allem auf Prinz Jacques lastet als Thronfolger großer Druck, stets steht er im Fokus der Öffentlichkeit. Deshalb werden Jacques und Gabriella behutsam an ihre Aufgabe herangeführt. „Wir sagen auch nicht, dass sie sich hinsetzen und einen Vortrag anhören müssen“, so Albert II. im Gala-Interview. „Sie sollen Sachen für sich selbst entdecken. Nach und nach werden sie verstehen, was das alles bedeutet. Und was für ein unglaubliches Erbe wir ihnen hinterlassen.“

Ähnlich entspannt handhaben auch der britische Thronfolger Prinz William und Ehefrau Kate die Erziehung ihrer drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis. So kommt es immer wieder zu entzückenden Aufnahmen, wenn die Kleinen ein wenig über die Stränge schlagen, wie zuletzt bei der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von König Charles III. (74). Verwendete Quellen: gala.de

