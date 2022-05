Prinz Harry für Schauspiel-Auftritt verspottet: „Er ist ein schrecklicher Heuchler“

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinz Harry versuchte sich unlängst als Schauspieler in einem Werbe-Clip für die Initiative Travalyst, die nachhaltige Reisen promotet. Seine Performance löste nicht gerade Begeisterungsstürme aus.

Montecito – Die Intention war sicherlich eine gute, die Umsetzung sorgt nun aber für Spott und Hohn. In einem Video für die nachhaltige Reise-Initiative Travalyst zeigt Prinz Harry (37) seine schauspielerischen Talente. Ob er sich dafür Tipps bei seiner Ehefrau Meghan (40) – immerhin ehemalige „Suits“-Darstellerin – geholt hat, ist fraglich. Kritiker lassen kein gutes Haar an seinem Auftritt – allen voran der Erzfeind der Sussexes, Piers Morgan (57).

Prinz Harry für Schauspiel-Auftritt verspottet: „Er ist ein schrecklicher Heuchler“

Die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt gehören zu den Herzensangelegenheiten von Prinz Harry. Neben seinen Projekten rund um mentale Gesundheit steht der Schutz der Natur und des Klimas schon seit Jahren ganz oben auf seiner Agenda. Bereits 2019 rief er daher als Mitinitiator die Initiative Travalyst ins Leben. Diese setzt sich für bewussteren Tourismus ein. Um Travalyst bekannter zu machen, ließ sich der Herzog von Sussex höchstpersönlich für PR-Maßnahmen einspannen. Zusammen mit den Schauspielern Rhys Darby (48) und Dave Fane (56) drehte er einen Werbeclip, der sich mit Neuseelandreisen befasst.

Prinz Harrys Auftritt im Travalyst-Video nahm unter anderem Piers Morgan zum Anlass für heftige Kritik. © picture alliance/dpa/PA Media | Travalyst

Was als witzige Promotion mit ernstem Unterton gedacht war, kommt allerdings nicht überall gut an. Während einige Zuschauer Prinz Harrys schauspielerisches Talent kritisieren, betiteln anderen ihn direkt als Heuchler. Dass er selbst regelmäßig im Privatjet reist und nun Werbung für nachhaltigen Tourismus macht, wirft so einige Fragen auf. Besonders der selbst erklärte Erzfeind der Sussexes, Moderator Piers Morgan, hält seine Meinung nicht zurück.

Prinz Harry für Schauspiel-Auftritt verspottet: Piers Morgan holt zum Rundumschlag aus

„Ich bin mir sicher, wir sind uns bei einer Sache alle einig. Und zwar, dass das keine Schauspielerei ist. […] Er ist definitiv nicht nur ein schrecklicher Darsteller, sondern auch noch ein schrecklicher Heuchler, der permanent über die Umwelt predigt, aber Privatjets nutzt, wie ich Taxis“, polterte Morgan in seiner TV-Show „Uncensored“.

Der britische Moderator hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit heftiger Kritik an Prinz Harry und Meghan Markle Schlagzeilen gemacht. Seine verbalen Entgleisungen über Meghan kosteten ihn am Ende sogar seinen Job bei „Good Morning Britain“. In seiner neuen Sendung „Uncensored“ kann der 57-Jährige seine Ansichten nun aber sprichwörtlich „unzensiert“ in der Welt verbreiten.