Prinzessin Kates neues Foto offenbart, was Meghan Markle und Prinz Harry fehlt 

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Während Herzogin Meghan und Prinz Harry stolz ihren ersten Impakt Report ihrer Stiftung veröffentlichen, strahlt Prinzessin Kate im roten Powerdress bei ihrer Kampagne der Royal Foundation. Ein Vergleich macht die großen Unterschiede deutlich.

London – Prinzessin Kate (40) hat sich schon längst von einer Charity-Lady, die mit ihrem Erscheinen für etwas mehr Aufmerksamkeit bei Projekten richtet, zu einer ehrgeizigen und fortschrittlichen Power-Prinzessin entwickelt, deren eigene Projekte das Potenzial haben, das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern. Im roten Business-Dress gelang Kate ein atemberaubender Auftritt im 3800-Euro-Outfit von Alexander McQueen (Schuhe: Gianvito Rossi, Bag: Miumiu) bei dem sie alle Kräfte für die Vorstellung ihrer jüngsten öffentlichkeitswirksamen Kampagne ihrer Royal Foundation Centre for Early Childhood vereinte.

Kates Grundgedanke ist, Kinder und Eltern in der frühen Phase zu unterstützen, um späteren Folgeerkrankungen vorzubeugen. Dafür bringt sie Experten aus Regierung, Wissenschaft, Frontarbeiter und Betroffene an einen Tisch. Damit muss sie sich neben ihrem Gatten Prinz William (40) nicht verstecken, der den mit 90 Millionen Dollar dotierten Earthshot Prize ins Leben gerufen hat. Für Kate hat der royale Alltag nicht immer Glanz parat, wenn sie mit viel Leid konfrontiert ist, schwere Gespräche führt und häufig mit dem Muff von förderungswürdigen Einrichtungen im Haar heimkommt.

Auch Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) schaffen mit ihrer Non-Profit-Gesellschaft Archewell Foundation (AWF) jede Menge Leid aus der Welt, wie der jüngst veröffentlichte erste Wirkungsbericht zeigt: Die Rede ist von 13 Millionen Dollar Spenden, die die Stiftung eingesammelt hat, vergeben wurden etwa 3 Millionen Dollar an Zuschüssen.

Das muss man erst mal leisten. Doch fragt man sich selbst, fällt einem bei dem Herzogspaar von Sussex nicht als Erstes ihre karitativen Höchstleistungen ein, sondern der Dauerzoff mit dem britischen Königshaus. Das ist ein Image-Problem.

Zahlen und Fakten des ersten Archewell Wirkungsberichtes

Im Jahr 2021 sammelte die Archewell Foundation rund 13 Millionen Dollar und vergab etwa 3 Millionen Dollar an Zuschüssen. Laut people.com ist davon auszugehen, dass der Rest in den kommenden Jahren für wohltätige Zwecke verwendet werden soll.

Dem Bericht zufolge half die Wohltätigkeitsorganisation des Herzogs und der Herzogin von Sussex bei der Beschaffung von 12,66 Millionen COVID-19-Impfstoffen in Zusammenarbeit mit Global Citizen, bei der Ausgabe von 50.000 Mahlzeiten in Zusammenarbeit mit World Central Kitchen und bei der Ausreise von 7.468 Menschen aus Afghanistan durch einen Zuschuss an Human First Coalition.

Archewell finanzierte auch einen Leitfaden über positive Männlichkeit für Equimundo, der 3.673 Menschen in 122 Ländern erreicht hat. Die gemeinnützige Organisation sponserte die erste Kohorte von 13 Stipendiaten des Institute for Rebooting Social Media am Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University und baute einen Spielplatz in Uvalde, Texas, nach der tödlichen Schießerei an der Robb Elementary School im Mai 2022.