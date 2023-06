Prinzessin Kate und Prinz William schlafen schon längst in getrennten Betten

Von: Annemarie Göbbel

Getrennte Betten bei Kate Middleton und Prinz William – sind zwölf Jahre Ehe und drei gemeinsame Kinder schuld daran? Von wegen: Es gibt offenbar ganz andere Gründe für die nächtliche Distanz.

London – Kate Middleton (41) und Thronfolger Prinz William (40) gelten als absolutes Vorbild und mit ihren drei gemeinsamen Kindern als echte Vorzeigefamilie unter den britischen Royals. Skandalfrei blicken sie seit dem 29. April 2023 auf 12 volle Ehejahre zurück und scheinen neben ihrer eingespielten Partnerschaft auch nach wie vor romantische Gefühle füreinander zu haben. Wer sich fragt, ob das Prinzenpaar von Wales ein Geheimnis hat, wie sie ihre Liebe frisch halten, dürfte bei diesem Bericht des Hello-Magazins hellhörig werden.

Prinzessin Kate und Prinz William schlafen angeblich schon längst getrennt

Prinzessin Kate und Prinz William schlafen Berichten zufolge in getrennten Betten, vermutlich sogar in getrennten Räumen. Weil außer der Kinder niemand wirklich dabei sein dürfte, wenn sich die royalen Häupter zur Nachtruhe niederlegen, stützen sich die Berichte offenbar auf Aussagen des Hauspersonals. Schon längst soll das Kronprinzenpaar getrennt schlafen. Unter Royals scheinbar eine verbreitete Praxis. Auch die verstorbene Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und Prinz Philip (99, † 2021) setzten auf getrennte Schlafzimmer. Bei König Charles (74) und Königin Camilla (75) sei es ebenfalls übliche Praxis.

Licht ins Schlafzimmerdunkel bringt Beziehungsexpertin und Mitbegründerin der Dating-App „So Syncd“, Jessica Alderson: Während getrennte Betten manchmal als Zeichen von Schwierigkeiten in der Ehe angesehen würden, klärt sie auf, folgten Kate und William der royalen Tradition aus guten Gründen. „Eine der größten Beziehungsmythen besagt, dass das Schlafen in getrennten Betten ein Zeichen für eine ungesunde Beziehung sei, aber das stimmt nicht unbedingt“, sagt sie. „Als Paar in getrennten Betten zu schlafen, kann eine befreiende Erfahrung sein und gibt jedem seinen eigenen Raum“, fährt sie fort.

Die Gründe für den Umzug ins Adelaide Cottage Von dem Wohnungswechsel profitieren vor allem auch die drei Mini-Royals Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), die auf dem Windsor-Anwesen des Adelaide Cottages viel größere Freiheiten haben. „Die Realität ist, dass sie ziemlich eingeschränkt sind in dem, was sie in London tun können“, zitierte die britische Zeitung The Times einen Freund der Familie. Die Kinder konnten nicht einfach in den Park gehen und mit Freunden Fußball spielen, Kates Eltern wohnen nur 45 Minuten Autofahrt entfernt. Ihr damaliges Zuhause im Londoner Kensington-Palast, das seit 2017 den Hauptwohnsitz der Familie darstellte, haben Kate und William als Office behalten. Viele Social-Media-Beiträge des Paares stammten aus der gemütlichen Küche des Anwesens. Ihr Landsitz Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk blieb in ihrem Besitz. Es gab sogar Gerüchte, es könnte künftig als späterer Hauptwohnsitz genutzt werde.

Weder die verstorbene Queen noch ihr Thronfolger schliefen in gemeinsamen Schlafzimmern

„Wenn Paare getrennte Betten haben, können sie ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich der Schlafgewohnheiten treffen, z. B. hinsichtlich der Temperatur, der Bettwäsche und der Schlafgewohnheiten. Dies kann zu einer viel besseren Schlafqualität für beide Menschen führen, was sich positiv auf alle Bereiche ihres Lebens auswirken kann“, klärt Alderson auf. Das schließe die Qualität ihrer Beziehung zueinander mit ein. Laut Schlafexperte Martin Seeley von MattressNextDay, seien auch ein höheres Infektionsrisiko bei einer Erkältung, eine höhere Allergieanfälligkeit und eine schlechte Schlafhaltung der Preis für den nächtlichen Kuschelkurs.

Flatternde Lider, gesenkte Blicke, dann wieder: offenes Lachen, strahlendes Glück: Schlafen Kate Middleton und Prinz William wirklich in getrennten Betten? (Fotomontage). © Andrew Parsons/Imago & Cover-Images/Imago

Ein zu hohes Risiko für ranghohe Royals? Die verstorbene Queen und ihr Prinzgemahl residierten hauptsächlich zwischen Windsor Castle und dem Buckingham-Palast, mit jeder Menge verfügbarer Schlafzimmer. Gleiches gilt für die Häuser von Charles und Camilla, die angeblich drei Schlafzimmer im Clarence House besitzen. Als unbestätigt gilt die Information, jeder hätte ein eigenes, eins hätten sie gemeinsam. Im Adelaide Cottage gibt es vier Schlafzimmer. Ausweichmöglichkeiten gibt es jedoch genug, sollte jedes Kind ein Zimmer haben: Prinzessin Kate und Prinz William ziehen, wie man hört, das Erdgeschoss vor, während die oberen Stockwerke dem Personal vorbehalten seien. Immer wieder verraten die „jungen“ Royals Details aus ihrem Privatleben, so verriet Kate jüngst den Spitznamen für ihren Sohn Prinz Louis. Verwendete Quellen: hellomagazine.com