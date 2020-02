Trennungsschock bei den Royals: Scheidung im Königshaus ist offiziell - „am Boden zerstört“

Wieder negative Schlagzeilen aus dem britischen Könighaus: Ein Enkel der Queen lässt sich scheiden - geht seine Frau jetzt wie Harry und Meghan nach Kanada?

Der älteste Enkel der Queen lässt sich scheiden

lässt sich scheiden Peter Phillips und Frau Autumn trennen sich nach zwölf Jahren

Geht sie jetzt nach Kanada wie Herzogin Meghan und Prinz Harry?

London - Es ist wahrlich keine leichte Zeit für Queen Elizabeth II. (93). Nach den ganzen Unruhen um den royalen Rückzug von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) folgt nun die nächste schlechte Nachricht: Peter Phillips (42), der älteste Enkel der britischen Königin, und seine Frau Autumn (41) haben sich getrennt. Angeblich soll es Autumn gewesen sein, die die Trennung initiierte - will sie jetzt wie Meghan und Harry nach Kanada auswandern?

Enkel der Queen gibt Trennung bekannt - er ist „am Boden zerstört“

Peter Phillips und seine Frau Autumn, eine gebürtige Kanadierin, waren zwölf Jahre lang ein Paar. In einem gemeinsamen Statement heißt es, dass die Queen und weitere Familienmitglieder bereits Ende vergangenen Jahres über die Trennung informiert wurden. Die Trennung sei „traurig, aber einvernehmlich“, wie die beiden mitteilen.

Das stimmt aber scheinbar nicht so ganz, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Demnach habe ein Insider ausgeplaudert, dass es Autumn war, die die Trennung wollte. „Peter ist am Boden zerstört und hat die Trennung nicht kommen sehen“ Und weiter: „Er dachte, er sei glücklich verheiratet und hätte die perfekte Familie.“

Nach der Scheidung: Will die Exfrau nach Kanada wie Meghan und Harry?

Gemeinsame Freunde des Paares befürchten nun, dass Autumn nach der Scheidung in ihre Heimat Kanada zurückgehen - und damit Herzogin Meghan* und Prinz Harry folgen könnte. Sie mutmaßen, dass der Rückzug von Harry und Meghan* aus dem royalen Leben den Ausschlag für ihre Entscheidung gegeben haben könnte.

+ Da war die Welt noch in Ordnung: Queen-Enkel Peter Phillips und Frau Autumn an ihrer Hochzeit. © dpa / Ian Mcilgorm

Das gemeinsame Statement deutet aber nun darauf hin, dass sich Peter und Autumn Phillips gemeinsam um die beiden Töchter Savannah (9) und Isla (7) kümmern wollen - zu Hause im englischen Gloucestershire. Die Queen sei über das Ehe-Aus ihres Enkels „sehr traurig“, wie Palastinsider erzählen. Peter Phillips ist der erste Enkel der Königin, der sich scheiden lässt. Und Autumn Phillips gilt als eine der Lieblinge der 93-jährigen Monarchin.

Enkel der Queen: Nicht das erste Mal in den Schlagzeilen

Die Windsors und die negativen Schlagzeilen - es will einfach nicht abreißen. Herzogin Meghan und Harry* kehrten der Königsfamilie den Rücken, Prinz Andrew (59) steckt knöcheltief in dem Sex-Skandal um den toten US-Millionär Jeffrey Epstein. Im Januar gab es auch im schwedischen Königshaus eine Trennung.

