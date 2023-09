Tröstende Worte: Cristiano Ronaldo bekam Brief von Queen Elizabeth II.

In einem Interview mit Fußball-Legende Cristiano Ronaldo stellt sich ein überraschender Bezug zum britischen Königshaus heraus. Unerwartet erhielt der Profifußballer Post von der Royal Family. Der Anlass war jedoch einer seiner dunkelsten Momente.

London – Der 37-jährige portugiesische Nationalspieler Cristiano Ronaldo öffnete sein Herz gegenüber dem britischen Reporter und Autoren Piers Morgan (57). In einem langen und umfassenden Interview auf TalkTV, in dem er auch über seine Emotionen gegenüber seinem Verein Manchester United sprach und das Engagement junger Fußballer infrage stellte. Morgan befragt den Profisportler auch zu seinem Privatleben und staunt nicht schlecht, als Ronald erwähnt, dass er einen Brief der Royal Family im Namen von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) erhalten hat.

Mitfühlende Zeilen der britischen Königsfamilie überraschend die Sportgröße

Das Hauptaugenmerk des Interviewers war auf sportlichen Erwägungen gerichtet, dennoch befragte Morgan Ronaldo auch zum Tode seines Zwillingskindes – eines kleinen Jungen – bei der Geburt. Ehefrau Georgina Rodríguez (28) und Cristiano Ronaldo hatten im April über Instagram den schrecklichen Todesfall bestätigt. „In größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser kleiner Sohn gestorben ist“, lautete die herzergreifende Nachricht, die offenbar auch die britische Königsfamilie nicht kaltließ.

Morgan hatte Ronaldo nach der Unterstützung, die er damals erhielt, befragt. Es hatte nach dem Vorfall Applauses in der siebten Spielminute gegeben – passend zu seiner Rückennummer – unter anderem in Anfield, der Heimat von Liverpool, dem erbitterten Rivalen von United. Ronaldo antwortete Piers Morgan voller Offenheit: „Das hätte ich nie und nimmer erwartet. Niemals.“

Die Anteilnahme der Briten und der britischen Monarchie war spektakulär, sagt Ronaldo

Queen Elizabeth II. ließ Manchester United-Spieler Cristiano Ronaldo nicht im Regen stehen: Sie schrieb ihm im Namen der britischen Royals tröstende Zeilen in seinen finstersten Zeiten (Fotomontage). © Independent Photo Agency Int./Imago & Alan Davidson/dpa

Er fuhr fort: „Ich habe auch einen Brief von der Familie der Königin erhalten und das hat mich sehr überrascht“. An dem Punkt war auch Morgan von der Nachricht völlig überrumpelt, doch es stellt sich heraus, dass Ronaldo in der Tat ein Kondolenzschreiben der britischen Königsfamilie erhalten hat. Trost und Hilfe für den traurigen Fußballer: „Die Art und Weise, wie sie [die Briten] mich behandelt haben, mich und meine Familie in diesem schwierigen Moment, ich sollte es direkt in die Kamera sagen: ‚Danke an die gesamte englische Gemeinschaft, die mir in diesem Moment geholfen hat‘.“

In Bezug auf seinen Sohn, dessen Zwillingsschwester überlebte, fügte er hinzu: „Seine Asche ist bei mir, wie die meines Vaters, sie ist hier im Haus“. Es sei etwas, das er für den Rest seines Lebens aufbewahren und nicht in einen Ozean werfen wolle. „Ich behalte sie bei mir“, schloss er. Kaum jemand hätte den Royals diese mitfühlenden Zeilen zugetraut, doch zeigen viele Geschichten, dass besonders die verstorbene Regentin spontan sehr mitfühlend mit ihrem Volk und offenbar auch mit den Spielern der britischen Vereine interagierte. Verwendete Quellen: express.co.uk, talk.tv