Wegen Anna Ermakova: Joachim Llambi schickt bei „Let‘s Dance“ verschlüsselte Botschaft an Boris Becker

Von: Lisa Klugmayer

Nachdem Angela Ermakova ihrer Tochter und dem „Let‘s Dance“-Studio einen Besuch abgestattet hat, hofft zumindest Joachim Llambi auch darauf, dass sich Boris Becker auch mal blicken lässt.

Köln – Seit Show eins gilt Anna Ermakova (23) als große Favoritin. Auch am vergangenen Freitag (24.03-2023) stand sie mit unglaublichen 30 Punkten wieder ganz oben auf der „Let‘s Dance“-Punktetafel. Ein ganz besonderer Moment, denn diesmal saß Mama Angela Ermakova (55) im Publikum. Ob auch Papa Boris Becker (55) dem RTL-Studio bald einen Besuch abstatten wird? Darauf spekuliert zumindest Joachim Llambi.

„Let‘s Dance“: Anna Ermakova knackt erneut die Höchstpunktzahl

Weil Anna Ermakova letzte Woche ihren 23. Geburtstag feierte, reiste Mama Angela extra aus London an, um sie vom „Let‘s Dance“-Bühnenrand anzufeuern. Mit Erfolg: Sie und Valentin Lusin legten mal wieder einen perfekten Tanz hin. Der Quickstep begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Fachjury.

„Ich habe keine Worte. Was ihr uns bietet, ist fantastisch. Ich will mehr“, so Jorge González. Auch Motsi Mabuse ist sichtlich begeistert. Ihr Urteil: „Ich habe auch nicht viele Worte. Für mich gab es bei ‚Let‘s Dance‘ keinen besseren Quickstep“. Auch der super strenge Joachim Llambi hat nur Lob für Anna Ermakova: „Das passt alles, das ist so schön anzuschauen“. Doch dann brachte er auf einmal ihren berühmten Vater ins Spiel.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

Boris Becker bei „Let‘s Dance“ totgeschwiegen: Doch Jochaim Llambi hofft nun auf Studiobesuch

„Heute ist die Mama da. Vielleicht erleben wir ja noch, dass dein Papa, der bestimmt zuguckt, auch noch kommt“, hofft Joachim Llambi. Spekulationen, ob Boris Becker tatsächlich einmal ins „Let‘s Dance“-Studio kommt, gibt es schon seitdem RTL verkündet hat, dass Anna Ermakova dieses Jahr mittanzt.

Nachdem Angela Ermakova ihrer Tochter und dem „Let‘s Dance“-Studio einen Besuch abgestattet hat, hofft zumindest Joachim Llambi auch darauf, dass sich Boris Becker auch mal blicken lässt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Eventpress

Doch aufmerksamen Fans ist wahrscheinlich aufgefallen, dass das Thema „Boris Becker“ bislang bei „Let‘s Dance“ gemieden wurde. Wieso Joachim Llambi den ehemaligen Tennisprofi jetzt also thematisiert – auch, wenn er seinen Namen nicht nennt – ist also unklar. Die verschlüsselte Botschaft könnte rechtliche Hintergründe haben: laut einem Medienbericht hätte die Erwähnung von Beckers Namen zu Problemen für RTL führen können. Aber, wer weiß: Vielleicht sehen wir Boris Becker in den kommenden Wochen tatsächlich bei „Let‘s Dance“.

Aber nicht nur Joachim Llambi spekuliert auf einen Besuch der Tennis-Legende, auch die „Let‘s Dance“-Zuschauer wollen Boris Becker sehen. „Hoffentlich lässt sich der Papa mal blicken, bei seiner wunderbaren Tochter“, lautet nur einer der vielen Fan-Kommentare. Verwendete Quellen: RTL/Let‘s Dance - Folge 5 vom 23.03.2023