Schweiß-Streit 2.0: Das soll wirklich hinter dem Partnertausch bei „Let‘s Dance“ stecken

In der Tanzshow „Let‘s Dance“ wurden zuletzt die Tanzprofi-Promi-Paarungen während der laufenden Staffel durchgemischt. Dahinter soll kein Experiment stecken, sondern ein zwischenmenschlicher Konflikt.

Köln - In der jüngsten Ausgabe der Tanzshow „Let‘s Dance“ (RTL) am vergangenen Freitag (31. März) gab es ein Novum in der Geschichte der beliebten Sendung: Erstmals wurden die Tanzprofi-Promi-Paarungen während der laufenden Staffel durchgemischt. Für eine Woche trainierten somit nicht die in der Kennlernshow zusammengebrachten Paare miteinander, sondern jede und jeder mit einem neuen Gegenüber.

Partnertausch bei „Let‘s Dance“ in anderen Ländern schon lange Standard

„Partnertausch“ - was nach einem spannenden Experiment klingt, das im Übrigen in der britischen Variante der Tanzshow „Strictly Come Dancing“ schon länger Teil des Show-Konzepts ist, soll bei „Let‘s Dance“ allerdings einen traurigen bis ernsten Hintergrund haben.

Laut bild.de gibt es nach wie vor Differenzen zwischen Ex-Bachelorette und Mitfavoritin Sharon Battiste (31) und dem ihr von der Produktion zugeteilten Christian Polanc (44) – einem der besten Tänzer im Profifeld. Battiste soll weiterhin nicht mit Polanc tanzen wollen. Bereits vor ein paar Wochen hatte das Boulevardblatt über Unstimmigkeiten zwischen den beiden berichtet.

„Let‘s Dance“-Insider: „Man will weitere Skandale vermeiden“

Nun zitiert das Boulevardblatt eine nicht namentlich genannte, aber mit dem Sachverhalt vertraute Quelle mit den Worten: „Sie versteht sich nach wie vor nicht mit Christian und man will weitere Skandale vermeiden.“ Das sei der Grund für die Pause, „Partnertausch“ genannt, gewesen. Infolgedessen tanze die andere große Favoritin Anna Ermakova (23) mit Polanc. Der Lohn: 29 Punkte von der Jury. „Let‘s Dance“-Kandidatin Battiste bekam Ermakovas Tanzpartner Valentin Lusin (36) zugeteilt. Dieses Paar ertanzte mit seiner Rumba die volle Punktzahl.

Will Bachelorette Sharon Battiste immer noch nicht mit Christian Polanc bei „Let‘s Dance“ tanzen? © RTL+

„In der Öffentlichkeit sollte es keiner mitbekommen, dass es zwischen Sharon und Christian nur Stress gibt“, fasst der Insider demnach zusammen. Was die „Partnertausch“-Pause gebracht hat, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer nach der großen Osterpause in der nächsten Live-Ausgabe der Tanzshow am 14. April. Diese Woche wird am Karfreitag (7. April) um 20:15 Uhr bei RTL das Tanzshow-Special „15 Jahre Let‘s Dance – Tänze, Bilder, Emotionen“ gezeigt.

