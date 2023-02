„Ich will ehrlich sein“: RTL streicht Profitänzer Evgeny Vinokurov für neue „Let‘s Dance“-Staffel

Von: Jonas Erbas

Am 17. Februar geht es bei RTL endlich wieder mit „Let‘s Dance“ los. Auf einen Profitänzer müssen die Fans diesmal allerdings verzichten: Evgeny Vinokurov ist in der 16. Staffel nicht dabei.

Köln – Kaum ist das Dschungelcamp beendet, steht bei RTL schon der nächste Quotenhit in den Startlöchern: Am 17. Februar wird bei „Let‘s Dance“ zum insgesamt 16. Mal das beste Tanzpaar Deutschlands (bestehend aus Promi und Profitänzer) gesucht. Einer ist in diesem Jahr ganz überraschend nicht mit von der Partie: Evgeny Vinokurov (32).

Neue „Let‘s Dance“-Staffels startet bald – große Stars und beliebte Tanz-Profis wieder an Bord

Für die neue „Let‘s Dance“-Staffel setzt RTL auf eine bunte Mischung an prominenten Kandidaten – die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Unterhaltungsbranche: Abdelkarim (42) ist Komiker, Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova (22) feierte als Model bereits große Erfolge und Entertainer Knossi (36) gilt in Fankreisen als „König des Internets“.

Am 17. Februar kehrt „Let‘s Dance“ bei RTL zurück, doch die Zuschauer müssen auf einen beliebten Star in diesem Jahr verzichten: Evgeny Vinokurov (l.), der 2022 mit Cheyenne Ochsenknecht nur Platz 13 belegte, ist in der 16. Staffel nicht dabei (Fotomontage) © Panama Pictures/Imago & RTL/RTL+

Nun gab RTL auch bekannt, welche Profi-Tänzer in Staffel 16 mitwirken werden. An Bord sind unter anderem Fanlieblinge wie Ekaterina Leonova (35), Massimo Sinató (42) oder Christina Luft (32). Mit Alexandru Ionel (28) gibt es sogar ein kleines „Let‘s Dance“-Comeback: Der 28-Jährige hatte 2022 eine Pause eingelegt, um seinen elterlichen Pflichten nachzukommen. Für ihn setzt in diesem Jahr dafür ein anderer aus, nämlich Evgeny Vinokurov.

Diese Promis tanzen 2023 bei „Let‘s Dance“: Abdelkarim (Komiker und Kabarettist) Alex Mariah Peter (GNTM-Gewinnerin und Model) Ali Güngörmüş (Fernseh- und Sternekoch) Anna Ermakova (Model) Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)



Julia Beautx (YouTuberin und Schauspielerin) Knossi (YouTube- und Twitch-Star) Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Handballprofi)



Natalia Yegorova (Sänger und Botschafterin) Philipp Boy (Ex-Kunstturner) Sally Özcan (Influencerin und Bloggerin) Sharon Battiste (Ex-„Bachelorette“) Timon Krause (Mentalist und Autor) Younes Zarou (TikTok-Star)

Evgeny Vinokurov bei 16. „Let‘s Dance“-Staffel nicht dabei – „Plätze sind halt limitiert“

2022 durfte Evgeny Vinokurov noch als Tanzpartner von Cheyenne Ochsenknecht (22) ran, erreichte mit dem Model allerdings nur Platz 13. Eine Wiedergutmachung ist dem 32-Jährigen zumindest in der 16. Staffel nicht vergönnt, wie er bei Instagram verriet: „Ich will ehrlich und transparent zu euch sein. Die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Jahr nicht dabei bin, ist ziemlich einfach. Dieses Jahr hat die Produktionsfirma nicht für mich gestimmt.“ Weiter erklärte er: „Die Plätze sind halt limitiert. Dieses Jahr habe ich das Los gezogen.“

Auch Malika Dzumaev (31), die 2021 mit Mickie Krause (52) und 2022 mit TImur Ülker (33) tanzte, ist nicht mehr dabei. Ihr „Let‘s Dance“-Ausscheiden kommentierte die in Russland geborene Tänzerin allerdings noch nicht. Aufsehen sorgt indes auch ein anderes RTL-Kultformat: Zuletzt schoss DSDS-Chef Dieter Bohlen (68) öffentlich gegen seine Jurykollegin Leony (25). Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/evgenyvinokurov