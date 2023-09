Royaler Maulkorb: Dieses Wort durfte Meghan Markle bei „Suits“ nicht sagen

Satz gestrichen

Bevor Meghan Markle für Prinz Harry ihre Schauspielkarriere an den Nagel hängte, mischte sich die britische Königsfamilie bei „Suits“ ein. Einen ganz bestimmten Satz durfte Rachel Zane nicht sagen.

Los Angeles – Als Meghan Markle (42) 2016 Prinz Harry (38) kennenlernte, zählte sie in der Rolle der Rachel Zane bereits seit fünf Jahren zu den Hauptdarstellerinnen der Anwaltsserie „Suits“. Die Verbindung zur Royal Family erwies sich für die Macher der Erfolgsserie schnell als problematisch, denn offenbar wollte das britische Königshaus auf die Drehbücher Einfluss nehmen, wie „Suits“-Schöpfer und -Produzent Aaron Korsh (56) jetzt im Interview mit The Hollywood Reporter verrät.

Meghan Markle bei „Suits“: Bei diesem Wort setzte der Palast den Rotstift an

Zunächst sei die Begeisterung über Meghan Markles Beziehung mit Prinz Harry noch groß gewesen. Doch dann habe die britische Königsfamilie begonnen, sich einzumischen. „Es waren nicht viele Dinge, aber ein paar Dinge, die wir tun wollten und nicht tun konnten, und das war ein wenig irritierend“, gesteht Aaron Korsh gegenüber The Hollywood Reporter. Auch Prinz Harry hatte in seinen Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“) angedeutet, dass sein familiärer Background dem „Suits“-Team Probleme bereitete.

„Die Drehbuchautorinnen und -autoren waren frustriert, weil die Kommunikationsabteilung des Palasts sie oftmals zwang, Dialogzeilen zu ändern, ebenso wie das, was ihre Figur tun oder wie sie sich verhalten würde“, schreibt Prinz Harry in seiner Biografie. An einen ganz bestimmten Fall kann sich Aaron Korsh noch genau erinnern. In einer Szene habe Meghan in ihrer Rolle als Rachel Zane das Wort „poppycock“ benutzen sollen, was so viel bedeutet wie „Unsinn“ oder „papperlapapp“. Korsh habe der Begriff besonders am Herzen gelegen, da die Familie seiner Ehefrau das Wort oft benutzt habe.

Als Anspielung auf meine Schwiegereltern ließen wir sie [Rachel] sagen: ‚Meine Familie würde poppycock sagen.‘ Und die Royal Family wollte nicht, dass sie das sagte. Sie wollten ihr nicht das Wort ‚poppycock‘ in den Mund legen (...) Also mussten wir ‚bullshit‘ statt ‚poppycock‘ nehmen, und es gefiel mir nicht, weil ich meinen Schwiegereltern gesagt hatte, dass [poppycock] in der Serie vorkommt.

Einspruch, euer Ehren: Royal Family wollte Meghan Markle vor peinlichen Videos schützen

Über die Gründe kann Korsh nur spekulieren, vermutet aber, der Palast habe Meghan Markle mit der Aktion beschützen wollen. Da der zweite Wortteil „cock“ auch „Penis“ bedeutet, soll so vermieden worden sein, „dass die Leute Sachen zusammenschneiden, in denen sie ‚Schwanz‘ sagt“, so der „Suits“-Schöpfer. „Ich hatte ein gewisses Mitgefühl, weil ich auch nicht wollte, dass ihr jemand so etwas antut. Und die Sache ist die: Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendjemand wirklich tun würde, aber man kann nie wissen. Es gibt verrückte Leute.“

Als Meghan Markle und Prinz Harry im November 2017 ihre Verlobung bekannt gaben, verkündete Meghan auch ihren Ausstieg bei „Suits“ nach dem Ende der siebten Staffel. „Ein schwieriger Moment für sie, denn sie liebte diese Serie“, erinnert sich Harry in seinen Memoiren. Nach ihrem Rückzug aus der königlichen Familie und dem Umzug nach Kalifornien könnte Meghan Markle ihre Schauspielkarriere jetzt theoretisch wiederbeleben, doch momentan scheint die Herzogin von Sussex eher ihr Comeback bei Social Media feiern zu wollen – ein geheimnisvoller Meghan-Account geht aktuell bei Instagram durch die Decke. Verwendete Quellen: hollywoodreporter.com, Reserve

