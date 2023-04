Saisonbeginn am 7. Mai: Erste Fernsehgarten-Gäste von Andrea Kiewel stehen fest

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Am 7. Mai ist es wieder so weit: Der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel geht in die nächste Runde. In den ersten Folgen können sich Zuschauer auf hochkarätige Gäste freuen.

Mainz – Seit 37 Jahren gibt es den ZDF-Fernsehgarten, seit über 20 Jahren ist Andrea Kiewel (57) die Moderatorin des erfolgreichen Musikformats. Am 7. Mai startet endlich die neue Saison und eine Sache dürfte die Vorfreude der Zuschauer jetzt noch steigern – die ersten Gäste stehen fest.

ZDF-Fernsehgarten 2023 gibt wieder eine bunte Mischung im Programm

So wie es Zuschauerinnen und Zuschauern aus den vergangenen Jahren kennen, bietet der ZDF-Fernsehgarten auch in diesem Jahr ein buntes, abwechslungsreiches Programm: Schlager trifft auf Darts, die 80er treffen auf die 90er, es wird im Laufe der Saison getanzt, gespielt und geschunkelt. Mal mit musikalischem Motto, mal ohne.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Einige richtig beliebte Themensendungen sind sogar schon ausnahmslos ausverkauft, darunter die Mallorca-Ausgabe. Bei anderen gibt es noch Wartelistenplätze, beispielsweise bei der Schlagerparty oder bei dem Oktoberfest. Ein Platz vor dem Fernseher sollten die meisten Menschen allerdings ergattern können.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Giovanni Zarrella und Joey Heindle – die Gäste der ersten Folge des ZDF-Fernsehgartens

Am 07. Mai 2023 wird Moderatorin Andrea Kiewel zum ersten Mal in diesem Jahr das Publikum vor Ort und am TV zum ZDF-Fernsehgarten begrüßen können. Mit dabei sind alte ZDF-Fernsehgarten-Bekannte, wie beispielsweise Giovanni Zarrella (45), der im ZDF mit der „Giovanni Zarrella Show“ selbst große Erfolge feiert. Auch Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (29) soll nach Angaben vom ZDF-Ticketservice bei der ersten Show dabei sein. In der zweiten Folge warten mit Maite Kelly (43) und Nino de Angelo (59) dann zwei echte Schlagergrößen auf das Publikum.

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt ab dem 07. Mai wieder jeden Sonntag die Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO/STAR-MEDIA

Auch Vanessa Mai wird als „Wolkenfrei“ in der Eröffnungsshow die Bühne stürmen und am 28. Mai können sich Schlagerfans auf den allerersten Fernsehgarten-Auftritt von Anna-Carina Woitschack freuen. Die vollständigen Gästelisten sind noch nicht bekannt, kurzfristige Änderungen können aber vorkommen, wie das ZDF mitteilt. Vor allem bei den Schlagerfans ist Andrea Kiewels Show dieses Jahr wieder sehr beliebt, denn alle Schlagershows im ZDF-Fernsehgarten sind bereits ausverkauft. Verwendete Quellen: ZDF Ticketservice