"Gänsehaut": Warum Sarah Connor von diesem Video so sehr schwärmt - kleine Schwester freizügig

Was für eine Verwandlung: Sarah Connors kleine Schwester Sophia-Luisa Lewe, genannt "Lulu" zeigt sich freizügig auf Instagram. Doch sie überzeugt auch mit ihrer Stimme.

Update vom 15. Oktober 2018:

Sarah Connor hat auf ihrem Profil bei Instagram eine Musikeinlage ihrer kleinen Schwester Sophia-Luisa gepostet. Bei Kerzenschein zeigt "Lulu", welche Stimme in ihr steckt. Sarah Connor zeigt sich davon ganz begeistert. "Meine wunderschöne Lulucita singt wieder! Wunderschöne Schwester", schreibt die Sängerin bei Instagram.

Auch bei den Fans kommt Sophia-Luisas Gesangseinlage sehr gut an. "Das schreit nach einem Duett von euch beiden", schreibt ein User zu dem Instagram-Post. "Gänsehaut" und "Wundervoll" wechseln sich bei den Lobeshymnen der Follower ab. Mit neun Jahren war Sophia-Luisa Teil eines Musikvideos von Sarah Connor.

Sarah Connor: So heiß präsentiert sich ihre kleine Schwester "Lulu" auf Instagram

Meldung vom 12. Oktober 2018:

"From Sarah with Love" hieß die Ballade, mit der Sarah Connor 2001 ihren großen Durchbruch erzielte. In dem Musik-Video zu dem Song spielte damals ihre kleine Schwester Sophia-Luisa Lewe, genannt "Lulu", die junge Ausgabe ihrer großen Schwester. Doch wie nordbuzz.de* berichtet, ist das kleine Mädchen von einst inzwischen erwachsen geworden - und ganz schön heiß!

Sarah Connor: Kleine Schwester Sophia-Luisa "Lulu" Lewe: Eigene Pop-Karriere scheitert

+ Sophia-Luisa Lewe 2008 bei der Chartshow "The Dome 47" © picture-alliance/ dpa

Wie der Rest des "Connor-Clans" war Sophia-Luisa "Lulu" Lewe auch in der der Doku-Soap "Sarah & Marc Crazy in Love" von 2008 zu sehen. Durch die Ausstrahlung wurde die Öffentlichkeit auch auf "Lulu" aufmerksam. Sarah Connors kleine Schwester ergatterte selbst einen Plattenvertrag und veröffentlichte 2008 ihre Debüt-Single "Crush on You". Der Song stieg sogar auf Platz 16 der deutschen Single-Charts ein. Doch der Anschluss-Erfolg blieb aus und es wurde ruhig um "Lulu".

Sarah Connor: Kleine Schwester Sophia-Luisa "Lulu" Lewe: So heiß präsentiert sie sich auf Instagram

+ Schmollmund: Sophia-Luisa Lewe präsentiert sich gerne sexy © Sophia-Luisa Lewe/ Screenshot Instagram Für die, die sich an den Teenie von damals erinnern, ist die Wandlung umso erstaunlicher, die Sarah Connors Schwester Sophia-Luisa "Lulu" Lewe vollzogen hat. Die 28-Jährige ist ihrer großen Schwester nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, sondern auch unglaublich heiß. Ihren fast 12.000 Followern zeigt sie sich auf Instagram unter anderem im knappen Bikini, mit ihrem Freund am Strand, im engen Trainings-Outfit im Fitness-Studio oder mit verführerischem Schmollmund beim Cocktail-Trinken.

Sarah Connor: Kleine Schwester Sophia-Luisa "Lulu" Lewe: Mit ihrem Traum-Body bringt sie ihre Follower zum Ausflippen

+ Traum-Körper plus Traum-Stimme: Sophia-Luisa Lewe © Sophia-Luisa Lewe/ Screenshot Instagram

Sport scheint bei Sophia-Luisa "Lulu" Lewe eine große Priorität zu haben. Viele ihrer Posts zeigen "Lulu" entweder beim Training im Fitnessstudio, beim Surfen oder Skateboarden. Und das zahlt sich aus: Stolz präsentiert die Blondine ihren Traum-Body, der ihre Fans zum Schwärmen bringt. Ein Follower schreibt zum Beispiel "Hast echt einen tollen Körper, sieht super aus", "Eure Eltern scheinen nur das Beste ihrer Gene an euch weiter gegeben zu haben", lautet ein anderer Kommentar und eine Userin wendet sich direkt an Sarah Connor: "Du hast eine so wunderschöne Schwester!".

Sarah Connors kleine Schwester Sophia-Luisa "Lulu" Lewe: Macht sie ihrer Schwester bald musikalisch Konkurrenz?

Doch Sophia-Luisa "Lulu" Lewe hat nicht nur einen Traum-Körper, sondern auch nach wie vor eine traumhafte Stimme zu bieten. Ihre Fans beglückt die 28-Jährige auf Instagram kürzlich mit einem Cover des Colbie Caillats-Hits "Bubbly". Stolz repostet ihre große Schwester Sarah Connor das Video und schreibt dazu "My beautiful Lulucitaaaa singt wiedaaaaa! Wunderschön Sista!". "Lulu" erntet von allen Seiten Komplimente für ihr Gesangstalent. Und wer weiß: Vielleicht gibt sie ja ihrer Musik-Karriere doch noch eine zweite Chance.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr von Sarah Connor:

Sarah Connor überraschte kürzlich ihre Fans mit einer rätselhaften Nachricht bei Instagram, die die Gerüchte-Küche unter ihren Followern jetzt nur so brodeln lässt.

Bereits zum zweiten Mal soll Sarah Connors Schwager Bushido engen Kontakt zu einem berüchtigten Clan-Anführer pflegen. Ist ist die Beziehung des Rappers zu Ashraf Rammo für Sarahs Familie gefährlich?

Bei Instagram ist nun ein altes Video von Sarah Connor aufgetaucht. In dem Clip sieht man die 38-Jährige im kurzen Mini-Kleid. Damals nannte sich die Sängerin noch Sarah Gray und gewährte tiefe Einblicke.

Zuletzt gab es ein fieses Body-Shaming gegen die Sängerin bei Instagram - gehen Sarah Connors Fans damit zu weit?