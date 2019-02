Sarah Lombardi postet Fotos aus dem Winterurlaub - es hagelt Vorwürfe und Kritik

Sarah Lombardi gönnt sich nach ihrem Sieg bei „Dancing on Ice“ ein paar entspannte Urlaubstage im Winter-Paradies Ischgl. Doch ihre Fans scheinen sich nicht mit ihr zu freuen.

Ischgl - Genau wie Heidi Klum und ihre angehenden Topmodels zog es auch Sarah Lombardi und ihren Sohn Alessio kürzlich in die österreichischen Berge. Die Siegerin der Show „Dancing on Ice“ freute sich auf ausgelassene Schneeballschlachten, rasante Schlittenfahrten und strahlenden Sonnenschein in mehr als tausend Metern Höhe - doch leider schneite es neben gefrorenem Regen auch gewaltigen Ärger.

Sarah Lombardi meldet sich überglücklich aus ihrem Ischgl-Urlaub - doch die Fans sind nicht begeistert

Denn obwohl Sarahs winterliche Instagram-Fotos auf den ersten Blick durchaus einen Platz im Familienalbum verdient hätten, stören sich ihre Fans an den Bildern - wegen einem nicht unwichtigen Detail. Die Community ärgert sich über Sarahs türkisfarbenen Fellbesatz: „Leider muss ich dich deabonnieren wegen deiner Pelzjacke. Dachte eigentlich, du wärst cooler", kommentiert beispielsweise ein User.

Eine weitere Userin fügt hinzu: „Pelz am Kragen erfüllt nicht den geringsten Zweck und ist somit vollkommen unnötig, grausam und widerlich.“ Auch ein weiterer Nutzer macht seinem Ärger Luft: „Traurig, deine Einstellung, traurig. Und sowas als Mutter! Die Tiere sind scheiß egal. Widerliche Menschen.“

Die Vermutung der Fans lässt sich ebenso leicht überprüfen wie bestätigen: Sarahs Ski-Jacke der Marke Sportalm Kitzbühel kostet circa 1100 Euro und wurde tatsächlich mit echtem Pelz verarbeitet. Bislang hat sich die 26-Jährige zu den schweren Vorwürfen noch nicht geäußert.

sl