Sarah Lombardi: „Unten ohne“-Aufnahmen sorgen online immer noch für Wirbel

Sarah Lombardi bekommt immer wieder einiges an Fan-Schelte ab. Da dies auf ihren eigenen Profilen stattfindet, dürfte sie es mitbekommen. Aber wie ist es mit den Anfeindungen bei alten Nackt-Aufnahmen?

Köln - Sarah Lombardi (25) ist eine junge Frau, die Fehler macht. Und die neben vielen richtigen Entscheidungen (der Erfolg gibt ihr recht), ab und an auch solche trifft, die vielleicht nicht die besten waren. Sei es, sich mit ihrer Affäre Michal T. im Bett ablichten zu lassen und so das Ehe-Aus mit Pietro Lombardi ins Rollen zu bringen. Oder auch die Werbe-Postings (einmal womöglich mit Pelzmantel) in den sozialen Medien, die vielen Fans nicht schmecken.

Die Ärmste bekommt immer wieder einiges ab. Allerdings: Sie dürfte genauestens verfolgen, was da so abgeht, denn die meisten Beschimpfungen finden ja auf ihrem eigenen Instagram- oder Facebook-Profil statt. Wenn sie nach dem Ärger um das erste Werbe-Posting ein weiteres nachschiebt, dann dürfte sie das bewusst machen und für das Geld, das sie dafür kassiert, die Anfeindungen in Kauf nehmen. Sie könnte sie sogar löschen.

Anders schaut‘s bei Fremdportalen aus, auf die Sarah Lombardi keinen direkten Einfluss hat. Und was da unter ihren alten Nackt-Aufnahmen abgeht, ist wirklich unter aller Kanone.

Alte Nackt-Aufnahmen? Ja, die gibt es. Sarah Lombardi, die damals noch Sarah Engels hieß und 18 Jahre alt war, hat sich im Rahmen von „Deutschland sucht den Superstar“ für einen Einspielfilm freiwillig ausgezogen und nackt filmen lassen. Sie ließ ein Handtuch fallen und entblößte ihren Po komplett, setzte sich dann nackt mit Handtuch umwickelt in die Sauna und plauderte in die Kamera.

Derzeit geht es unter Nackt-Aufnahmen von Sarah Lombardi zur Sache

Ob Sarah Lombardi diese Aufnahmen heute bedauert? Das ist unklar. Sie hat sich damals ja freiwillig bereiterklärt, sich nackt zu zeigen. Insofern ist zu vermuten, dass sie es gelassen sieht, dass bei YouTube diverse Clips kursieren. Und auch, dass die alten Nackt-Aufnahmen zu den dominierendsten Erotik-Themen 2016 gehörten. Teils wurden die Videos erst im November 2016 hochgeladen, als der Lombardi-Hype seinen ersten Höhepunkt erreichte.

Weniger gelassen dürfte Sarah Lombardi allerdings sein, wenn sie die Kommentare unter den Videos liest. In den vergangenen ein, zwei Jahren ging es besonders rund rund. Was Lustmolche dort abließen, ist wirklich allerunterste Schublade. User schrieben, was sie gerne im Bett mit ihr machen würden, in einer Sprache, die jegliche Manieren vermissen lässt.

Dazu kamen üble Anfeindungen: „Wusste gar nicht, dass sie schon ne B*tch war“ ist noch eine der weniger drastischen. „Wenn die schon da ihren Arsch zeigt, hätten bei Pietro alle Alarmglocken läuten müssen“ ein weiterer. „Die sollte dringend Kniebeugen machen. Der Arsch geht gar nicht“, findet ein weiterer.

Die Kommentare hören nicht auf - und gehen auch im März 2018 noch weiter

Wenn man sich so durch die Kommentare unter den Nackt-Videos liest, kann einem Sarah Lombardi wirklich leid tun. Zumal die einfach nicht aufhören. Erst jetzt, im März 2018, postete einer eine Nachricht mit Masturbationsbezug dazu.

Auch in einem neuen Videoclip zeigt sich Sarah Lombardi komplett nackt - und so reagieren ihre Fans.

Wir verzichten jedenfalls auch aufgrund der Kommentare darauf, die Nackt-Videos von Sarah Lombardi hier einzubinden. Einige Screenshots finden Sie hier auf tz.de.

Sarah Lombardi ist übrigens nicht die einzige A-Prominente, der alte Nackt-Aufnahmen dieser Art nacheilen: Auch von Lena Meyer-Landrut gibt‘s welche im Internet.

„Schlag den Star“ geht den Bach runter: ProSieben-Zuschauer entsetzt

Hat sie das nicht gemerkt? Lena Meyer-Landrut: Badeanzug zwischen den Beinen viel zu knapp

Bei den „Reimanns“ gab es in einer Szene außerdem mehr nackte Haut zu sehen, als manch einer vielleicht wollte.

lsl.